Общество и люди

Не только в одной постели, но в обнимку: в США провели интересный эксперимент о качестве сна супругов

Несмотря на то, что в последние несколько лет психологи и сексологи приучили многих людей к мысли о том, что только сон в разных постелях может уберечь супругов от развода и благотворно сказывается на их здоровье, это далеко не так.

К таким выводам пришли ученые из США, результаты исследования которых публикует журнал Frontiers in Psychiatry.

В эксперименте приняли участие около десятка молодых и здоровых гетеросексуальных пар, за которыми наблюдали в лаборатории сна. Все были подключены к специальным мониторам, фиксирующим качество сна и его глубину.

В результате было выяснено, что для повышения качества сна партнеры или супруги должны спать не просто в одной постели, но и в обнимку. Именно в этом случае улучшается качество быстрого сна, во время которого людям снятся сновидения.

Данная фаза крайне важно для процесса консолидации воспоминаний, регулирования эмоций и решения различных проблем. У партнеров, которые спали в обнимку, фаза быстрого сна было более последовательной и долгой, чем при ночном отдыхе в одиночестве.

Также наблюдения показали, что такие пары синхронизировали рисунок сна, а это является одним из ярких признаков глубины и степени удовлетворения от отношений. Оказалось, что чем прочнее была степень синхронизации сна партнеров, тем выше они ценили значительность отношений для себя.

Впрочем, авторы исследования указывают, что не ставят своей целью переубеждать тех, кто считает, что спящие в разных кроватях люди меньше будят друг друга, когда ворочаются и пинаются ногами. У каждой теории могут быть свои сторонники, уверены они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что компания Ford разработала прототип смарт-кровати, которая не позволит человеку занимать чужую половину во сне. Кровать состоит из каркаса с расположенным внутри матрасом — он закреплен на небольшой конвейерной ленте с вмонтированными датчиками давления. Кровать автоматически делит пространство на две половины — каждая из них принадлежит разным партнерам. Когда один из них во сне переместится на чужую половину, лента сдвинет матрасы таким образом, чтобы люди снова оказались на своих местах.

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