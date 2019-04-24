Спать порознь: ученые рассказали, как не допустить превращения страстной любви в жгучую ненависть

Здоровье

Исследование в Австралии продемонстрировало, что уже более 200 тысяч пар теперь спят в разных спальнях именно для того, чтобы избежать развода. Об этом пишет «Медикфорум».

«Сон в разных помещениях совершенно не исключает эмоциональной близости партнёров. Более того, эта практика никак не влияет на качество сексуальных отношений, а в некоторых случаях даже укрепляет эти отношения», — рассказывает психолог из Нью-Йорка Тамара Грин.

По ее словам, во время такого сна люди получают возможность нормально отдыхать, они не устают друг от друга по ночам, могут посещать комнаты друг друга, воскрешать былые чувства и возбуждение.

«Это абсолютно правильное решение в том случае, если сон с близким человеком не приносит вам желанного отдыха и восстановления сил», — считает эксперт.

Очень часто именно сон порознь является избавлением от многих проблем.

К примеру, храп мужа для кого-то может показаться чем-то не слишком серьёзным, но в реальности он может стать одним из поводов для развода. Дело в том, что качество сна человека напрямую влияет на общее качество его жизни. Если кто-то хронически не высыпается из-за того, что лежащий рядом на постель любимый человек громко храпит, то со временем даже самая глубокая любовь может перерасти в ненависть.

Это касается не только тех семей, в которых партнеры храпят. Иногда люди слишком часто ворочаются во сне, порой предпочитают ложиться спать позднее, чем их партнеры, из-за чего их просто будят. Кто-то слишком интенсивно потеет, а кто-то перетягивает на себя одеяло. Всё это очень раздражает и мешает высыпаться.

«Кому-то может показаться, что если люди решают спать раздельно, то это говорит об охлаждении в их отношениях. Существует даже устойчивая картинка в фильмах и книгах, когда жёны и мужья спят раздельно, и она свидетельствует о том, что в семье нелады или ссоры. В реальности, сегодня раздельный сон чаще свидетельствует о попытке сохранить семью, чем о стремлении ее разрушить», — уверена Грин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты рекомендуют некоторым парам спать в отдельных постелях: по их словам, несовместимость между партнерами может быть не только сексуальной, но и «сонной». В частности, об этом заявила эксперт-сомнолог Университета Лидса, давно изучающая данную проблему профессор Нерина Рамлахан.

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