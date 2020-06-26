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Общество и люди

Тело было привязано к лодке: трехкратная чемпионка мира по гребле погибла в Тихом океане

4:55 26 июня 2020
Анжела Мэдсен

Печальный список спортсменов, которые ушли из жизни в июне текущего года пополнила трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле Анжела Мэдсен: женщина скончалась в возрасте 60 лет, пытаясь в одиночку переплыть Тихий океан.

Об этом пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Мэдсен хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличем, которая пересекла Тихий океан. Если бы ей это удалось, она также стала бы самой возрастной среди женщин, кому удалось переплыть океан.

Она начала свое нынешнее путешествие в апреле и надеялась завершить его в июле.

Мэдсен также создала программу для гребцов-инвалидов в Калифорнии.

«Я хотела создать возможность для людей с ограниченными возможностями грести. Это одно из самых инклюзивных занятий, которые люди могут выполнять. Мы гребем три дня в неделю и делаем это круглый год. Это абсолютно бесплатно для людей с ограниченными возможностями», — рассказывала Мэдсен.

Издание уточняет, что спортсменка также выступала в толкании ядра; в этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколькими днями ранее в возрасте 27 лет внезапно скончалась Джесс Линн Норрис из английского города Болтон, которая дважды побеждала на национальном конкурсе «Мисс Танец на пилоне» в Великобритании (Miss Pole Dance UK) — в 2011 и в 2015 годах.

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