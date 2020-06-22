Многократная чемпионка Европы умерла через три недели после родов (фото)

Спорт

Действующая победительница чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м Бобана Величкович умерла от осложнений при родах, сообщает издание Danas со ссылкой на Федерацию стрельбы Сербии.

«Она была великим бойцом, но, к сожалению, проиграла борьбу за свою жизнь», — говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что 30-летняя сербка родила ребенка еще три недели назад назад, и с тех пор врачи боролись за ее жизнь. В течение последней недели Величкович находилась в коме, из которой так и не вышла. При этом жизни ребенка ничего не угрожает.

На последнем чемпионате Европы, который прошел в феврале в польском Вроцлаве, Величкович завоевала две золотые медали — индивидуальную и в командных соревнованиях. Всего же в послужном списке знаменитой спортсменки, которая участвовала в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, было восемь золотых наград европейских первенств и титул чемпионки мира 2014 года.

Бобана Величкович была восьмикратной чемпионкой Европы по стрельбе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева.

Фото MN PRESS

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