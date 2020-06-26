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"Имитация": Чубаров раскритиковал голосование по «путинским поправкам» в украинском Крыму
Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, комментируя голосование по поправкам в российскую Конституцию, которое проходит, в том числе и на временно оккупированных территориях, назвал его «имитацией» и сравнил с «референдумом», который прошел на полуострове в 2014 году.
«Это голосование — это просто имитация… Я еще раз хочу сказать, что все эти поправки уже включены в Конституцию России, и Госдума и Совет федерации за это уже проголосовали. Но Путин сказал, что они вступят в силу тогда, когда народ на это даст согласие. Понятно, что народ даст на это согласие — потому что они (российские власти — КР) это нарисуют, напишут. Это как было с той имитацией „референдума в Крыму“ 16 марта 2014 года. Мы тогда заранее сказали, какой будет цифра и она такой и вышла», — написал Чубаров на своей странице в Facebook.
Также глава Меджлиса назвал проведение Россией голосования по поправкам в Конституцию в аннексированном Крыму «незаконным и преступным», пишет «Крым.Реалии».
Также лидер крымско-татарского народа приводит в своем аккаунте в социальной сети примеры того, как «власти» Крыма подвозят урны для голосования для жителей сельской местности.
Напомним, в России 25 июня началось голосование по поправкам к Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Для этого в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира. Голосование по поправкам в Конституцию также проходит и в аннексированном Россией Крыму. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как «языка государствообразующего народа», добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить «умалять подвиг защитников Отечества» — всего 206 поправок и уточнений.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению бывшего советника Путина, а сейчас известного российского политолога, жесткого критика Кремля Андрея Илларионова, идея Владимира Путина переписать российскую Конституцию имеет одну-единственную цель и выгодна инициатива единственному человеку — самому Путину с целью остаться у власти.16
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