Украина

Освобождение по принципу "всех на всех" и выборы после деэскалации: ТКГ провела заседание в формате видеоконференции

В четверг, 25 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

Об этом сообщили в Офисе президента по итогам заседания.

В рамках гуманитарной группы украинская делегация Украина продолжила настаивать на освобождении по принципу «всех на всех».

«В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу «всех на всех», — говорится в сообщении.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

В очередной раз было указано на возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Кроме того, делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

В то же время в рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога.

Также украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. В период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию.

Еще один аспект обсуждения — экология. Члены украинской делегации инициировали обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО Украины. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что президент Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи.

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