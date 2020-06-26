Мир

Израиль идет по стопам России: ООН заявляет об угрозе новой войны на Ближнем Востоке

Израиль, который строит новый город на Голанских высотах, не отказался от планов аннексии части Западного берега реки Иордан. Иерусалим пытается ослабить сопротивление арабских стран своему плану аннексии, который должен стартовать 1 июля.

Возможная аннексия обратит палестинцев в сторону экстремизма и может привести к региональному конфликту. Так считает спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.



Ранее ряд европейских и арабских стран призвали Израиль отказаться от планов аннексии, передает российский «Интерфакс».



Египет и Иордания, у которых есть мирный договор с Израилем, предупредили, что пересмотрят отношения в случае реализации планов в отношении Западного берега.

Напомним, 31 августа прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году была признана спорная территория между Израилем и Сирией. Президент США Дональд Трамп подписал официальный документ о том, что США признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Контроль над Голанскими высотами Израиль установил в 1967 году, но мировое сообщество до сих пор не признавало легитимность этого шага и призывало вернуть Голанские высоты под контроль Сирии.

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