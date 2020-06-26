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В Киеве автохам плюнул в другого водителя: нарушителя нашли и наказали (фото)
В Киеве, где недавно неадекватный водитель угрожал застрелить другого участника движения, автохам плюнул в лицо женщине, которая стала свидетелем нарушения правил дорожного движения.
Как сообщают в Патрульной полиции Киева, 23-летний парень, управляя автомобилем Тoyota, попытался пересечь двойную сплошную осевую, чтобы повернуть налево в непредусмотренном для этого маневра месте.
Свидетелем стала другая участница движения. Между водителями произошел конфликт, в ходе которого нарушитель плюнул в лицо своей оппонентке. Последняя обратилась в полицию.
«Экипажи патрульной полиции и патрульные, которые следят за безопасностью столицы через камеры видеонаблюдения, совместными усилиями установили маршрут движения Тoyota. На проспекте Академика Глушкова экипаж патрульных остановил автомобиль по ориентированию», — сообщают в полиции и добавляют, что парня доставили в Шевченковское управление полиции и составили админпротокол по ст. 173 (хулиганство) КоАП. Теперь его дело будет рассматривать суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Оболони автохам, ехавший по тротуару, избил велосипедиста. Увидев, что на месте инцидента собираются люди, он быстро уехал. Пострадавший написал заявление в полицию.28
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