Общество и люди

В Киеве автохам плюнул в другого водителя: нарушителя нашли и наказали (фото)

В Киеве, где недавно неадекватный водитель угрожал застрелить другого участника движения, автохам плюнул в лицо женщине, которая стала свидетелем нарушения правил дорожного движения.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, 23-летний парень, управляя автомобилем Тoyota, попытался пересечь двойную сплошную осевую, чтобы повернуть налево в непредусмотренном для этого маневра месте.

Свидетелем стала другая участница движения. Между водителями произошел конфликт, в ходе которого нарушитель плюнул в лицо своей оппонентке. Последняя обратилась в полицию.

«Экипажи патрульной полиции и патрульные, которые следят за безопасностью столицы через камеры видеонаблюдения, совместными усилиями установили маршрут движения Тoyota. На проспекте Академика Глушкова экипаж патрульных остановил автомобиль по ориентированию», — сообщают в полиции и добавляют, что парня доставили в Шевченковское управление полиции и составили админпротокол по ст. 173 (хулиганство) КоАП. Теперь его дело будет рассматривать суд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Оболони автохам, ехавший по тротуару, избил велосипедиста. Увидев, что на месте инцидента собираются люди, он быстро уехал. Пострадавший написал заявление в полицию.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter