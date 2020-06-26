Здоровье и медицина

За три месяца от Степанова никто не получил никаких предложений по второму этапу медреформы – эксперт

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов находится на посту уже почти три месяца, но за это время не предоставил никаких конкретных предложений по изменению второго этапа медицинской реформы. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

«Я далек от мысли, что все наработки команды Супрун были безупречны. Читал и распространял у себя на странице ФБ статьи специалистов медицинской отрасли, которые объясняли, что и как нужно менять и совершенствовать в ней. Очевидно, что такие сложные, многослойные и долгосрочные реформы нельзя выписать безупречно с первого раза. Они требуют постоянных корректировок и уточнений. Но этим кто-то должен заниматься», — отмечает Кушнирук.

О необходимости уточнений и изменений во втором этапе реформы говорил при назначении министром МОЗ и господин Степанов, напоминает эксперт.

«Но несмотря на то, что он находится на посту уже почти три месяца, от него тоже так никто и не смог получить никаких конкретных предложений по изменению второго этапа медицинской реформы. Попытки профильного комитета Верховной Рады получить от него хоть какие-то объяснения ничем не завершились. Он туда просто не ходит. В определенной степени понятно. Человеку, который на самом деле откровенно некомпетентный, просто нечего предложить народным депутатам и обществу», — считает Кушнирук.

Он отметил, что под новым Меморандумом о сотрудничестве с МВФ, согласно которому Украина получит новую финансовую программу, стоит подпись премьер-министра, министра финансов, главы Нацбанка и президента. В этом меморандуме украинская власть прямо признает обязательство продолжить начатую ею медицинскую реформу.

«Медицинская реформа требует профессионального управления и свободу ее реализации. К сожалению, ни первого, ни второго нынешняя власть предложить не может», — подчеркивает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

Ранее о том, что министр здравоохранения Максим Степанов уклоняется от встречи с народными депутатами, заявил политолог Кирилл Сазонов: «На протяжении трех месяцев Степанов говорил, что медреформа делается неправильно, но как правильно — так и не сказал. Более того, он до сих пор не представил комитету по здравоохранению даже приблизительной концепции своего видения реформы. А депутаты его ждут уже не первую неделю и очень хотят поговорить».



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