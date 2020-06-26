В России суд признал режиссера Серебренникова главарем преступной группы (видео)

Мир

Мещанский суд Москвы признал российского режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Прокурор призвал посадить Серебренникова на шесть лет и оштрафовать на 800 тысяч рублей. Других обвиняемых, Алексея Малобродского и Юрия Итина попросили приговорить к лишению свободы на сроки пять лет и четыре года, соответственно.

Бывшую сотрудницу Минкульта России Софью Апфельбаум оправдали, посчитав, что она «не была осведомлена о преступном характере происходящего».

Как сообщает Радио Свобода, в приговоре утверждается, что Серебренников, Малобродский и Итин «создали преступную группу» с целью совершения мошенничества в особо крупном размере. Согласно приговору, режиссер «осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений».

Следствие утверждало, что с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 миллионов рублей, выделенных на проект из госбюджета. Обвиняемые свою вину не признают.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил по делу свидетелем, но в августе того же года он был задержан и помещен под домашний арест: арестованная бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы.

Процесс вызвал большой общественный резонанс. Многие деятели культуры выступили в защиту обвиняемых. Перед началом судебного заседания у здания суда собралась толпа людей, чтобы поддержать обвиняемых, которые считают дело против них заказанным и сфабрикованным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову неожиданно изменили меру пресечения.

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter