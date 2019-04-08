Известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову неожиданно изменили меру пресечения

Мир

В понедельник, 8 апреля, Московский городской суд неожиданно изменил меру пресечения известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках нашумевшего дела «Седьмой студии». Неделю назад, 2 апреля, Мещанский районный суд Москвы продлил Серебренникову домашний арест на три месяца — до 4 июня. И вдруг вышестоящая судебная инстанция это постановление отменила.

Напомним, Кирилл находился под домашним арестом полтора года. Его задержали в августе 2017 года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных Министерством культуры России на театральные проекты «Седьмой студии». Речь шла о 133 миллионах рублей (2,4 миллиона долларов).

Условия содержания под домашним арестом были чрезвычайно строгими. Серебренникову было запрещено посещать репетиции в театре, пользоваться интернетом, разговаривать по телефону. Общаться ему разрешалось только с адвокатами.

За Кирилла просили многие известные люди. Лично к президенту России Владимиру Путину обращались актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, режиссер Александр Сокуров. Акции в поддержку Серебренникова проводили многие его зарубежные коллеги. Однако Мещанский суд постоянно продлевал срок домашнего ареста.

Серебренников свою вину не признавал. Он умудрялся продолжать работать даже в таких условиях. Будучи под домашним арестом, сумел закончить работу над фильмом «Лето», мировая премьера которого состоялась в мае 2018 года на Каннском международном кинофестивале. Картина получила множество престижных кинонаград, в том числе и в России. Кроме того, Серебренников удостоился нескольких театральных премий. Ему удалось подготовить постановку оперы Моцарта Cosi fan tutte («Так делают все») в оперном театре Цюриха. Премьера состоялась в ноябре 2018 года. И это был триумф. А в марте 2019 года в оперном театре Гамбурга прошла с аншлагом премьера оперы Верди «Набукко» в постановке Серебренникова.

Домашний арест изменен решением суда на подписку о невыезде. Выйдя 8 апреля на свободу, Кирилл заявил журналистам, что хочет как можно скорее приступить к полноценной работе. «Но не сегодня. Сегодня буду праздновать!» — добавил режиссер.

Также освобождены из-под домашнего ареста под подписку другие фигуранты дела — директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Еще один фигурант — бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — находится под подпиской о невыезде с мая 2018 года.

По словам главы Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова, решение Мосгорсуда об освобождении Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста — правильное, но запоздавшее. «Совершенно очевидно было с самого начала, что не нужно было избирать такие серьезные, неадекватные меры пресечения для участников процесса. Надеюсь, столь же адекватным будет и окончательное судебное решение по этому делу», — заявил Федотов.

Сам Серебренников в разговоре с Интерфаксом отметил: «Спасибо всем, кто нас поддерживает и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническом району, подходили и говорили: „Держитесь, мы с вами“. Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невиновность в суде».

«У меня сегодня день абсолютного счастья. Конечно, я понимаю, что Кирилл Серебренников не должен был находиться под домашним арестом ни одного дня. Но я все равно счастлива хотя бы от того, что теперь он сможет работать в театре, спокойно ходить по улицам, заниматься творчеством не только в стенах своей квартиры», — сказала журналистам Чулпан Хаматова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков от комментариев на эту тему отказался. «В Кремле не имеют права никак реагировать и комментировать решение суда. И не будем это делать и сейчас», — заявил он. А омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Мосгорсуд поступил в соответствии с концепцией «на либерализацию уголовного процесса», которая проводится президентом Владимиром Путиным.

Так куда все же делись десятки миллионов рублей, выделенных Министерством культуры? Грант получил театральный проект Серебренникова «Платформа». Деньги поступали на счета «Седьмой студии». Кирилл финансовой стороной не занимался. Его интересовало только творчество. На полученный грант с 2011 по 2014 год «Платформа» провела множество спектаклей, мультимедийных представлений и мастер-классов. О них писали в прессе, рассказывали по телевидению, они получали различные премии. Ряд спектаклей возили на гастроли за рубеж.

Однако прокуратура пытается доказать, что все это было… фикцией! Абсурдность обвинений строится на показаниях бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она — единственная из фигурантов дела, кто признал себя виновной. Серебренников, Малобродский, Итин и Апфельбаум уверены, что часть денег действительно могла украсть Масляева. А теперь пытается свалить всю вину на них.

Единственное, что признают фигуранты — это то, что часть полученных от министерства денег они обналичивали. Но это было необходимо для творческого процесса. Нужны были наличные, чтобы расплачиваться за декорации, костюмы для спектаклей. Кроме того, это единственная возможность немного сэкономить на налогах.

С особой радостью новость об освобождении Серебренникова восприняли в Берлине. В знаменитом оперном театре Komische Oper 8 апреля представили репертуар на следующий сезон. И в них фигурирует новая постановка Кирилла. Он уже ставил для Komische Oper два спектакля — American Lulu в 2012 году и «Севильский цирюльник» в 2016 году. Обе постановки шли в Берлине с триумфом. С нетерпением ждут российского режиссера и в Deutsches Theater. На его сцене Серебренников должен ставить драматические спектакли. Договоренность об этом была достигнута незадолго до его ареста. И на полтора года все пришлось отложить.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter