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ДТП на трассе Киев-Чоп: у пострадавших выявили коронавирус
У трех пострадавших в масштабной аварии под Ужгородом выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале журналист Виталий Глагола, уточнив, что первоначально был сделан экспресс-тест.
«У всех трех пострадавших, которых привезли в ЦГКБ Ужгорода такой тест оказался положительным. Их сразу изолировали и взяли биоматериалы для лабораторного тестирования», — написал Глагола.
Он призвал всех, кто контактировал с пострадавшими, должны обратиться к семейным врачам и сдать тест.
Напомним, ДТП произошло вечером 25 июня в районе села Среднее Ужгородского района. В машине, кроме водителя, находилось еще шесть пассажиров. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Других вместе с водителем госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 26 июня, в Закарпатской области подтверждено 2547 случаев коронавирусной инфекции. Всего в Украине с начала пандемии 41 117 случаев COVID-19.
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