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Коронавирус прилетел из космоса? Что об этом говорят ученые (фото, видео)

Одной из самых популярных конспирологических теорий возникновения нового коронавируса является его внеземное происхождение. Наиболее ярый сторонник данной версии — британский ученый Чандра Викрамасингх. За последние два месяца он дал интервью британским газетам The Express и The Daily Mail, в которых попытался обосновать свои взгляды. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи, опубликованной The Daily Mail. Мы выбрали ее по той причине, что там содержится также мнение других ученых, не согласных с Викрамасингхом. И это дает возможность сравнить две точки зрения, а потом сделать выводы самостоятельно. Ранее «ФАКТЫ» опубликовали полный перевод статьи The New York Times, в которой подробно освещается другая популярная теория — коронавирус был создан по заказу американского миллиардера Билла Гейтса.

«Ученый, который полагает, что коронавирус прибыл из космоса на метеоре, утверждает, что господствующие ветра распространяют болезнь по наиболее пострадавшим странам.

Профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра астробиологии утверждает, что метеор, взорвавшийся над Китаем в октябре, высвободил вирусные частицы. Оказавшись в верхних слоях стратосферы, вирус либо упал на Землю, либо попал в стратосферные воздушные потоки, циркулирующие вокруг Земли, заявил он Daily Mail.

Так вирус распространился по всему миру «вдоль полосы между 40−60 градусов северной широты, и все основные яркие случаи заболевания появляются именно в этом диапазоне», заявил он.

Профессор Чандра Викрамасингх из Букингемского центра уверен, что пандемию COVID-19 вызвал метеор, пролетевший над Китаем 11 октября 2019 года

Эксперты по инфекционным болезням опровергают утверждение профессора Викрамасингха, отмечая, что COVID-19 похож на другие известные коронавирусы. А это, объясняют они, заставляет предположить, что он также был передан людям от животных, а не в результате недавно упавшего метеорита.

«Весьма вероятно, что внезапная вспышка нового коронавируса связана с космосом», — заявил профессор Викрамасингх изданию The Express еще в феврале. Астробиолог является сторонником панспермии — теории, согласно которой жизнь передается по всей Вселенной с помощью метеоритов, комет и космической пыли.

Вышеупомянутый метеор был зафиксирован в виде пылающего яркого огненного шара, мчащегося по небу над северо-востоком Китая около 00:16 утра 11 октября 2019 года. Предполагается, что метеор, который, по сообщениям, сиял настолько ярко, что осветил ночное небо так, как будто стоял белый день, распался в атмосфере.

«Мы рассматриваем кажущуюся невероятной возможность того, что после этого высвободились сотни триллионов инфекционных вирусных частиц, вкрапленных в мелкую углеродистую пыль», — добавил Викрамасингх.

В поддержку этой теории он приводит тот «примечательный факт», что вспышка коронавируса произошла в том же регионе Китая, где был замечен огненный шар. Он добавил, что, по его мнению, метеор «содержал вкрапленную в него монокультуру инфекционных вирусных частиц 2019-n CoV, которые выжили во внутренней части раскаленного метеора».

«Мы считаем, что инфекционные агенты распространены в космосе, переносятся кометами и могут падать на Землю через тропосферу. Именно они, думаем мы, могли и приводили в прошлом к эпидемиям человеческих заболеваний», — утверждает он.

Daily Mail поинтересовалась у профессора Викрамасингха, доказывает ли корреляция наблюдения взрыва одного метеора и вспышки вируса, что первое спровоцировало второе.

«Полагаю, это интересная связь, которую нужно принять к сведению, но она, безусловно, не доказывает, что именно так все и было», — признал профессор Викрамасингх.

По мнению профессора Чандра Викрамасингха, вирус распространился по всему миру вдоль полосы между 40-60 градусов северной широты, и все основные яркие случаи заболевания появляются именно в этом диапазоне

Научное сообщество, однако, в своем большинстве отклонило утверждения профессора Викрамасингха.

«Самым убедительным доказательством того, что SARS-CoV-2 не был принесен метеоритом, является то, что он очень тесно связан с другими известными коронавирусами», — заявил IFLScience специалист по инфекционным заболеваниям Доминик Спаркс из Лондонского университетского колледжа. «Он тесно связан с вирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром), который вызвал эпидемию в начале 2000-х годов, и вирусом MERS (ближневосточный респираторный синдром), который до сих пор вызывает заболевания», — добавил он.

«Доказано, что SARS стал результатом передачи вируса летучими мышами виверрам, которые передали его человеку, а MERS, как известно, передался человеку от верблюдов. Поэтому гораздо проще предположить, что столь родственный им вирус SARS-CoV-2 был передан людям таким же образом», — подчеркнул он.

Профессор Викрамасингх, однако, отверг эти аргументы, предположив, что сходство последовательностей коронавируса у людей и животных, таких, как летучие мыши, является «весьма сомнительным» и «повторно анализируется» — и что даже если бы они были похожими, это не опровергло бы предположение, что вирус пришел из космоса.

Профессор Чандра Викрамасингх и его сторонники считают, что высвободившиеся из метеорита сотни триллионов инфекционных вирусных частиц распространились в атмосфере нашей планеты

Эксперты также ранее отмечали, что коронавирус не распространяется ветром. «Даже если вирус мог бы распространяться по воздуху, он истощался бы до такой степени, что люди могли бы игнорировать его после того, как он преодолел несколько километров, — заявил метеоролог Лам Чиуинг. — Не верьте этому, предотвращение локального распространения вируса — это самое важное».

COVID-19 выживает только в течение 72 часов на поверхностях, и Центр по контролю заболеваемости США настаивает, что 6 футов (1,82 метра — Ред.) — это безопасное расстояние, чтобы избежать передачи вируса от человека человеку.

«Вирусы из космоса — это старая байка, которую необходимо немедленно отправить в топку, — считает вирусолог Йен Джонс из Университета Рединга. - Последовательность уханьского вируса очень близка к той, что наблюдалась у летучих мышей. Вопреки заявлениям вашего эксперта, передача вируса от человека человеку установлена, как в недавних брайтонских случаях, и эпидемиологическое моделирование четко указывает на появление вируса на рынке морепродуктов в Ухане в декабре прошлого года. Проблема с чепухой такого рода состоит в том, что она отвлекает от действительно детальной работы, которая в настоящее время ведется для отслеживания, борьбы с инфекцией и ее предотвращения. То, что вирус на самом деле демонстрирует — это проблемная сторона эволюции, когда все пробивает себе дорогу, чтобы так или иначе закрепиться. Чтобы обойти ее, нужен целый ряд специализированных программ, а не такого рода вздор».

Профессор Викрамасингх вместе со своим коллегой сэром Фредом Хойлом из Кембриджского университета является ведущим сторонником панспермии с середины 1970-х годов.

«Земля не является изолированным объектом в биосфере — мы связаны с внешней Вселенной», — подчеркивает профессор Викрамасингх. В 1980-х он доказал, что часть пыли, обнаруживаемой в межзвездном пространстве, содержит органический материал, по большей части — углероды.

Вместе с сэром Хойлом он также утверждает, что формы жизни и генетический материал продолжают проникать в атмосферу Земли и ответственны за новые болезни, эпидемические вспышки и создания новых генов, необходимых для крупномасштабной эволюции. Ранее профессор Викрамасингх заявлял, что другие смертельные заболевания имеют неземное происхождение, в том числе пандемия гриппа 1918 года, некоторые виды коровьего бешенства и полиомиелит, а также SARS, который он связал с метеоритом 2002 года, взорвавшимся над границей Китая и России.

«Появляется все больше свидетельств того, что эта ДНК прилетает из космоса и переносится в нашу атмосферу на микрометеоритах, а затем рассеивается», — заявил он в интервью The Express месяц назад.

Ранее «ФАКТЫ» подготовили для своих читателей переводной материал о том, какие критические ошибки допустило руководство Китая в начале вспышки в Ухане.

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