Общество и люди

Женщина с метлой в метро Киева призывала снимать маски и не верить в коронавирус (видео)

В Киеве, где за последние сутки количество заболевших увеличилось более, чем на сотню человек, группа женщин в метро призывала пассажиров не пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Видео, на котором женщина с метлой и ребенком спускается в подземку, а потом вместе с другими ходит по вагону и призывает всех снимать маски, выложил «Киев Оперативный». «Какие-то женщины ходят по метро и уверяют, что никакого коронавируса нет. Что думаете?» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 1109 человек.

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