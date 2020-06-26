На крупном киевском рынке зафиксировали вспышку COVID-19

Здоровье и медицина

В Киеве, где за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 115 человек, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали на вещевом рынке «Троещина».

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, заболели пять работников рынка. Сейчас выясняется круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. «Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка», — сообщает столичный голова.

По словам Виталия Кличко, в столице увеличивается количество заболевших детей — за этот месяц коронавирусную инфекцию подтвердили у 139 маленьких киевлян. Всего с начала пандемии в Киеве заболели 377 детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине за сутки количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции впервые перевалило за тысячу — по состоянию на утро 26 июня 2020 года COVID-19 обнаружен у 1109 пациентов.

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