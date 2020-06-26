- 12:47 Украинцам могут разрешить въезд в ЕС с 1 июля
- 12:42 Масштабный проект, которому нет равных во всей области, — Андрей Карауш
- 12:42 На крупном киевском рынке зафиксировали вспышку COVID-19
- 12:41 Джамала рассказала, как затусила Уиллом Фарреллом и Рэйчел Макадамс
- 12:31 ДТП на трассе Киев-Чоп: у пострадавших выявили коронавирус
- 12:29 «Дача»: Moneyveo помогает строительству центра для онкобольных детей
- 12:15 В России суд признал режиссера Серебренникова главарем преступной группы
- 12:14 Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле
- 12:04 "Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется
- 12:01 На Львовщине врач отказался помочь ветерану АТО, ранее из-за его халатности умер ребенок
- 11:54 Карантин не для всех: "Схемы" рассказали о полетах Медведчука, Новинского, Коломойского
- 11:46 Налоговая анонсировала активную борьбу с теневым рынком табака
На крупном киевском рынке зафиксировали вспышку COVID-19
В Киеве, где за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 115 человек, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали на вещевом рынке «Троещина».
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, заболели пять работников рынка. Сейчас выясняется круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. «Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка», — сообщает столичный голова.
По словам Виталия Кличко, в столице увеличивается количество заболевших детей — за этот месяц коронавирусную инфекцию подтвердили у 139 маленьких киевлян. Всего с начала пандемии в Киеве заболели 377 детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине за сутки количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции впервые перевалило за тысячу — по состоянию на утро 26 июня 2020 года COVID-19 обнаружен у 1109 пациентов.33
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...