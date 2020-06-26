26.60 / 26.80 29.65 / 30.06
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

На крупном киевском рынке зафиксировали вспышку COVID-19

12:42 26 июня 2020
Рынок Троещина

В Киеве, где за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 115 человек, вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали на вещевом рынке «Троещина».

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, заболели пять работников рынка. Сейчас выясняется круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. «Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка», — сообщает столичный голова.

По словам Виталия Кличко, в столице увеличивается количество заболевших детей — за этот месяц коронавирусную инфекцию подтвердили у 139 маленьких киевлян. Всего с начала пандемии в Киеве заболели 377 детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине за сутки количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции впервые перевалило за тысячу — по состоянию на утро 26 июня 2020 года COVID-19 обнаружен у 1109 пациентов.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рынок Троещина

На крупном киевском рынке зафиксировали вспышку COVID-19

Светлана Гнездилова

Чемпионку из Харькова обвинили в организации борделей в Израиле (фото)

Кирилл Серебренников

В России суд признал режиссера Серебренникова главарем преступной группы (видео)

Знак «Стоп-контроль»

"Чиновникам ДНР" запретили уезжать: кого это коснется

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер