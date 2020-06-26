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В Закарпатье за сутки произошло два землетрясения
В Закарпатской области, которая страдает от паводков, за сутки произошли два землетрясения.
Как сообщили в Главном центре специального контроля, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.
Первое землетрясение было магнитудой 1,1 балла, второе магнитудой 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.
Поскольку интенсивность подземных толчков была ниже предела чувствительности людей, то они не несли никакой угрозы.
В течение 2020 года в Закарпатской области были зарегистрированы землетрясения 23 января, 19 апреля и 28 апреля с магнитудами 3,0; 1,5 и 2,7 соответственно.
Напомним, сейчас в западных областях Украины образовался сильный паводок — затопило дома, дворы, поля и огороды. Разрушены и повреждены мосты. Уровень воды в реках поднялся на несколько метров.
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