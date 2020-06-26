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Украина

Рада снова отказалась вводить уголовную ответственность для пьяных водителей

16:09 26 июня 2020
за рулем

Украина не смогла ужесточить ответственность водителей за пьяную езду. Хоть вождение подшофе и виновато в солидной части аварий, но попытка перевести его в категорию уголовных проступков провалилась. Поправки в действующий закон уже приняты и дожидаются подписи президента.

Изначально предполагалось, что уже 1 января 2020 года пьянство за рулем будет грозить не просто штрафом, а судимостью. Позднее эти законодательные новации были отложены на полгода. Теперь правозащитник и эксперт по дорожным законам Владимир Караваев обратил внимание, что и с 1 июля закон не заработает: 17 июня приняты поправки, отменяющие указанные строгие статьи, а 23 июня пересмотренный законопроект передан на подпись главе государства.

«С 1 июля управление транспортным средством в состоянии опьянения не переходит в разряд уголовных проступков. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект № 3314, который уже направлен на подпись президенту», — пишет эксперт на странице в Facebook.

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Напомним, на украинских дорогах регулярно выявляют водителей с критически опасным содержанием алкоголя в организме — 5 промилле. Это максимальное значение, которое может быть зафиксировано алкотестером.

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