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После домашней вечеринки в честь дня рождения 18 членов семьи заразились коронавирусом (фото)
В американском штате Техас после домашней вечеринки в честь дня рождения жительницы города Кэрролтон коронавирусом заразились 18 членов ее семьи. Три человека попали в больницу. Как сообщает телеканал ABC со слов Рона Барбоса (тестя 30-летней именинницы), были госпитализированы его отец и мать Фрэнк и Кэрол, которым уже за 80, а также его сестра Кэти, которая проходила курс лечения от рака груди. Состояние Фрэнка оценивается, как тяжелое. Его собираются подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что семья Барбоса не нарушала правил штата. На вечеринке, которая продлилась всего два часа, присутствовали 25 человек. Кэти не входила в дом, оставаясь на крыльце и пытаясь соблюдать социальную дистанцию — тем не менее у нее выявили положительный результат. Кэрол также не задерживалась на празднике — она передала подарок и уехала. И, судя по всему, заразилась сама и заразила остававшегося дома Фрэнка.
Рон, который сам работает на скорой помощи, предполагает, что вирус в семью занес его племянник, который в последнее время кашлял, но не считал это серьезным. Сам Рон и его жена-врач отказались посетить вечеринку невестки, опасаясь, что могут стать источником распространения коронавируса.
Племянник близко контактировал на празднике с семью родственниками. У всех у них оказался положительный результат. Они распространили COVID-19 дальше в семье.
В последние дни в Техасе ежедневно заражается коронавирусом более 5000 человек. Реанимационные отделения крупнейшего города штата Хьюстона заполнены на 97%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Новой Зеландии, объявившей о «полном искоренении» коронавируса, выявлены новые случаи COVID-19.
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