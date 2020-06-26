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Рейтинг Лукашенко 3 процента? Эксперт разъяснил ситуацию
У президента Беларуси Александра Лукашенко накануне предстоящих выборов очень невысокий уровень поддержки. Об этом «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
По словам эксперта, опросы, которые проходят на различных интернет-площадках, показывают рейтинг Лукашенко в 3 процента. Но на такие платформы, в основном, заходит оппозиция и люди недовольные главой страны.
«Я просто хочу напомнить ситуацию начала 2019 года с опросами в Facebook в группах, которые поддерживали Порошенко либо Зеленского. В одних группах был результат, что 90 процентов будут голосовать за Порошенко, а в других 90 процентов — за Зеленского. Это не социология — это опрос на информационных площадках», — уточнил Тышкевич.
По информации Тышкевича, данные из закрытых социологических опросов, которые делал Институт социологии НАН Беларуси, показывают, что уровень доверия к Лукашенко колеблется в районе 24 процентов.
Напомним, ранее предполагалось, что президентские выборы в Беларуси состоятся 30 августа 2020 года — в день 66-летия Александра Лукашенко. Но их перенесли на 9 августа. Предположительно, чтобы ко дню рождения главы Беларуси провести церемонию инаугурации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лукашенко откровенно заявил, что не остановится перед самыми жесткими мерами в подавлении акций протеста, которые проходят в Беларуси накануне президентских выборов.39
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