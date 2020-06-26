Рынок «7-й километр» под Одессой могут закрыть из-за коронавируса

Здоровье и медицина

Сегодня по Одессе и не только пронесся слух о том, что знаменитый промтоварный рынок «7-й километр» могут закрыть. Дескать, там много инфицированных коронавирусом.

Как сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, действительно, положение достаточно серьезное.

«Мы ожидаем ухудшения эпидситуации на этом рынке, где уже зарегистрированы семь случаев заболевания, в том числе шесть — среди иностранцев, которые работают на рынке, а живут в Одессе», — прокомментировал Гончаров.

Он отметил, что руководителю Овидиопольской райадминистрации (на территории этого района располагается рынок) направлено предписание относительно ограничительных мер, которые следует принять на «7-м километре».

Пока что, по словам главсанврача региона, вопрос о полном закрытии рынка не стоит. Все зависит от развития ситуации и, конечно же, от того, как администрация, предприниматели и покупатели будут соблюдать необходимые карантинные требования.

В администрации заверили, что выполняют все предписания:

«Об этом повсеместно размещена соответствующая информация: «Уважаемые предприниматели и посетители, обращаем ваше внимание, что в Украине усиливается карантин в связи с коронавирусом. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, предприниматели обязаны обеспечивать все условия карантинных мер:

1. Обязательно носить маски и перчатки.

2. Соблюдать правила личной гигиены с использованием антибактериальных растворов, одноразовых платков и салфеток.

3. Обеспечить торговый объект антибактериальным раствором.

4. Не допускать в помещения более одного посетителя на 10 квадратных метров.

5. Если образовалась очередь, обеспечьте дистанцию в полтора метра между посетителями и т. д. ".

По официальным данным, на утро пятницы, 26 июня, в Одесской области лабораторно подтверждены 1 527 случаев COVID-19. За последние сутки в регионе — 64 новых случая заболевания. По городу новых случаев не выявлено.

Согласно предварительной информации, у заместителя директора департамента здравоохранения горсовета подтвердили диагноз COVID-19.

За все время в области умер 21 человек. Выздоровели 637, из которых 68 — за последние сутки. В настоящее время по области зарегистрированы 18 основных очагов заболеваемости.

Одесский регион пока не готов к послаблению карантина. Как сообщили в Минздраве, теперь анализируют эпидемическую ситуацию по четырем показателям: загруженности коечного фонда, охвату тестированием, проценту выявления и динамике. В Одесской области первые три показателя — в норме, но динамика заболеваемости самая большая в стране — 94,11 процента.

Cейчас коронавирусом охвачены почти все районы области, исключение составляют только Захарьевский, Савранский и Николаевский. Самый большой рост — в Ананьевском, Болградском, Измаильском районах. Балтский отличился тем, что там произошла вспышка в психоневрологическом интернате — более 60 заболевших.

Для справки ООО «Промтоварный рынок» («7-й километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают порядка 200 тысяч человек в день.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за резкого роста количества заболевших ужесточили карантин Одесса, а также Винница и Житомир.

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