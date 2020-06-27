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Украина

В Украине могут снова остановить метро и трамваи: что об этом известно

1:57 27 июня 2020
Шмыгаль в маске

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, считающий тотальный карантин для экономики большим злом, чем пандемия коронавируса, не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

При этом премьер допускает, что окончательное решение будет приниматься местными властями в зависимости от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

«Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта», — отметил он.

Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей. По его словам, инициатором остановки транспорта должен стать столичный градоначальник.

«Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и вводить карантин на государственном уровне», — пояснил он.

Напомним, в Кабмине заявили, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях. Кроме того, Киев и десять областей не могут ослабить карантин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, Министерство здравоохранения Украины приложило все усилия для обеспечения безопасности граждан страны, а нынешний рост заболеваемости связан с халатным отношением украинцев к предписаниям Минздрава. К сожалению, украинцы не воспринимают нынешний летний сезон как карантин и игнорируют рекомендации министерства, даже несмотря на резкий прирост заболеваемости.

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