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В Украине могут снова остановить метро и трамваи: что об этом известно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, считающий тотальный карантин для экономики большим злом, чем пандемия коронавируса, не исключает, что в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.
Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
При этом премьер допускает, что окончательное решение будет приниматься местными властями в зависимости от загруженности койкомест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.
«Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта — это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта», — отметил он.
Шмыгаль также добавил, что решение о закрытии транспорта в Киеве зависит от местных властей. По его словам, инициатором остановки транспорта должен стать столичный градоначальник.
«Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или и вводить карантин на государственном уровне», — пояснил он.
Напомним, в Кабмине заявили, что Украина проживет июнь и июль в карантинных ограничениях. Кроме того, Киев и десять областей не могут ослабить карантин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, Министерство здравоохранения Украины приложило все усилия для обеспечения безопасности граждан страны, а нынешний рост заболеваемости связан с халатным отношением украинцев к предписаниям Минздрава. К сожалению, украинцы не воспринимают нынешний летний сезон как карантин и игнорируют рекомендации министерства, даже несмотря на резкий прирост заболеваемости.6
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