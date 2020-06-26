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Здоровье и медицина

Рост заболеваемости коронавирусом — не ответственность Минздрава, это персональная ответственность граждан, — эксперт

15:30 26 июня 2020
Рост заболеваемости коронавирусом&nbsp;— не ответственность Минздрава, это персональная ответственность граждан,&nbsp;— эксперт
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Министерство здравоохранения Украины прилагает все усилия для обеспечения безопасности граждан страны

Министерство здравоохранения Украины приложило все усилия для обеспечения безопасности граждан страны, а нынешний рост заболеваемости связан с халатным отношением украинцев к предписаниям Минздрава. Такое мнение озвучил политтехнолог Олег Постернак на своей страничке в Facebook.

В своей публикации Постернак подчеркивает, что украинцы не воспринимают нынешний летний сезон как карантин и игнорируют рекомендации Минздрава, даже несмотря на резкий прирост заболеваемости:

«В стране наблюдается небывалый рост заболеваемости коронавирусом, а вот о карантине теперь не напоминает ровным счетом ничего: разве что только редкие маски на лицах посетителей магазинов или пассажиров автобусов. Но и у тех — или под носом, или на подбородке, или еще лучше — в кармане», — пишет он.

Политолог отмечает, что власть, в свою очередь, приняла все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности и подготовилась ко второй волне COVID-19:

«Минздрав и так сделал максимум, чтобы обеспечить безопасность украинцам с хромающей системой здравоохранения, и подготовился ко второй волне COVID-19. Где еще мы наблюдаем картину заполняемости коек в 30%? Нигде! Потому что это лучший показатель, и вот это и есть характеристика работы министерства», — написал Постернак.

По мнению эксперта, сейчас именно на гражданах Украины лежит ответственность за резкий прирост коронавирусных инфицированных, и именно они должны относиться к ситуации более сознательно и выполнять карантинные правила, а не обвинять в несовершенстве систему здравоохранения Украины:

«Это люди должны быть сознательными, а не винить во всех бедах медсистему. Она не резиновая, и не выдержит всех наших жалоб. Проще просто надеть маску, исполнять все предписания Минздрава и немного потерпеть. Потому что дальше будет лучше, только если мы сами будем лучше», — резюмировал он.


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