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Происшествия

Воду возили за полтора километра: в Киеве ночью горел ресторан

4:00 27 июня 2020
Ресторан пожар

Поздно вечером в пятницу, накануне выходных спасателям поступил звонок о сильном пожаре в ресторане «Ярославів двір», расположенном на Житомирской трассе недалеко от выезда из Киева. Ранее сообщалось о пожаре в центре Львова, где горела фабрика по производству кофе «Галка».

По информации пожарных, загорелась крыша на здании общей площадью более сотни квадратных метров.

На место возгорания прибыло много техники — скорые, пожарные машины, вспомогательный транспорт.

Также было задействовано около полусотни человек личного состава пожарной службы.

Со своей работой они успешно справились, хотя и возникла проблема с доставкой воды для тушения — ее пришлось привозить примерно за полтора километра.

Судя по всему, подключиться к гидрантам поближе возможности не было.

К счастью, заминка не сказалась на характере возгорания — обошлось без пострадавших.

Предварительно установлено, что ресторан не работал, посетителей в нем не было.

Почему произошло возгорание, станет известно после расследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пожар на Центральном рынке Кривого Рога уничтожил десятки торговых павильонов с товарами.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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Воду возили за полтора километра: в Киеве ночью горел ресторан

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