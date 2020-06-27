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Воду возили за полтора километра: в Киеве ночью горел ресторан
Поздно вечером в пятницу, накануне выходных спасателям поступил звонок о сильном пожаре в ресторане «Ярославів двір», расположенном на Житомирской трассе недалеко от выезда из Киева. Ранее сообщалось о пожаре в центре Львова, где горела фабрика по производству кофе «Галка».
По информации пожарных, загорелась крыша на здании общей площадью более сотни квадратных метров.
На место возгорания прибыло много техники — скорые, пожарные машины, вспомогательный транспорт.
Также было задействовано около полусотни человек личного состава пожарной службы.
Со своей работой они успешно справились, хотя и возникла проблема с доставкой воды для тушения — ее пришлось привозить примерно за полтора километра.
Судя по всему, подключиться к гидрантам поближе возможности не было.
К счастью, заминка не сказалась на характере возгорания — обошлось без пострадавших.
Предварительно установлено, что ресторан не работал, посетителей в нем не было.
Почему произошло возгорание, станет известно после расследования.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пожар на Центральном рынке Кривого Рога уничтожил десятки торговых павильонов с товарами.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО32
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