Во Львове горела кофейная фабрика (видео)

Происшествия

Поздно вечером во вторник, 23 июня, посреди Львова произошел пожар на улице Заповитний, 1 — горела фабрика «Галка». В отличие от возгорания на запорожском предприятии по производству обуви, огонь охватил сравнительно небольшое пространство, передает местное издание «Варта 1».

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло около 23:00.

По словам очевидцев, огонь был замечен на втором этаже складов с сырьем.

Для его тушения спасатели задействовали пять единиц пожарной техники. Работать им пришлось в сильном задымлении.

Примерно через полтора полчаса возгорание удалось потушить. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Напомним, что ночью 19 июня на территории Центрального рынка Кривого Рога произошел пожар, огнем были охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 23 июня, Киевский районный суд Одессы отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Вадиму Черному — владельцу отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа 2019 года в результате пожара погибли люди. В судебном заседании отельер заявил, что результаты проведенной экспертизы свидетельствуют о наличии на месте происшествия пятен нефтепродуктов. Черный акцентировал, что «это неопровержимое доказательство умышленного поджога». Он также заявил, что ему известна личность поджигателя.

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