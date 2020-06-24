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Во Львове горела кофейная фабрика (видео)
Поздно вечером во вторник, 23 июня, посреди Львова произошел пожар на улице Заповитний, 1 — горела фабрика «Галка». В отличие от возгорания на запорожском предприятии по производству обуви, огонь охватил сравнительно небольшое пространство, передает местное издание «Варта 1».
Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло около 23:00.
По словам очевидцев, огонь был замечен на втором этаже складов с сырьем.
Для его тушения спасатели задействовали пять единиц пожарной техники. Работать им пришлось в сильном задымлении.
Примерно через полтора полчаса возгорание удалось потушить. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
Напомним, что ночью 19 июня на территории Центрального рынка Кривого Рога произошел пожар, огнем были охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами.
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