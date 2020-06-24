26.54 / 26.74 29.68 / 30.09
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове горела кофейная фабрика (видео)

4:55 24 июня 2020
Пожар на фабрике Галка

Поздно вечером во вторник, 23 июня, посреди Львова произошел пожар на улице Заповитний, 1 — горела фабрика «Галка». В отличие от возгорания на запорожском предприятии по производству обуви, огонь охватил сравнительно небольшое пространство, передает местное издание «Варта 1».

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло около 23:00.

По словам очевидцев, огонь был замечен на втором этаже складов с сырьем.

Для его тушения спасатели задействовали пять единиц пожарной техники. Работать им пришлось в сильном задымлении.

Примерно через полтора полчаса возгорание удалось потушить. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Напомним, что ночью 19 июня на территории Центрального рынка Кривого Рога произошел пожар, огнем были охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 23 июня, Киевский районный суд Одессы отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Вадиму Черному — владельцу отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа 2019 года в результате пожара погибли люди. В судебном заседании отельер заявил, что результаты проведенной экспертизы свидетельствуют о наличии на месте происшествия пятен нефтепродуктов. Черный акцентировал, что «это неопровержимое доказательство умышленного поджога». Он также заявил, что ему известна личность поджигателя.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Аллахвердиева Ирина

Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко

Пожар на фабрике Галка

Во Львове горела кофейная фабрика (видео)

Пляж

Лучше не купаться: ученые выяснили, как долго коронавирус может выживать в речной воде

вечеринка

НАПК займется вечеринкой на миллион долларов, которую устроила в Москве жена нардепа от ОПЗЖ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер