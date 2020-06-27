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"Застряли" на КПВВ: в "серой зоне" между Украиной и "ДНР" вынуждены ночевать несколько десятков людей
Несмотря на открытие Украиной в понедельник, 22 июня, контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», в Донецкой области, его работа постоянно блокируется боевикам так называемой «ДНР».
В частности, в «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка» в ночь на субботу находятся 35 человек, которым террористы отказали в пропуске, передает ресурс «Новости Донбасса».
Доведенные до отчаяния люди были вынуждены написать письмо бывшему МММ-щику, а сейчас главарю группировки «ДНР» Денису Пушилину с просьбой пропустить их. Но не надеются, что главный террорист услышит их и поможет в решении проблемы.
В письме люди указали, что 30 человек прибыли к пункту пропуска «Еленовка» в пятницу, 26 июня, и не могут дальше проследовать на территорию квазиреспублики.
При этом никаких внятных объяснений боевики не дают, принимая решение о пропуске на свое усмотрение.
Напомним, что сложная ситуация с пересечением КПВВ продолжается с начала недели. Ежедневно на ночь в пункте помощи ГСЧС при КПВВ остается 30−40 человек. Их состав и количество меняется, но в целом террористы никак не желают облегчить положение пересекающих линию разграничения граждан, пытаясь свалить вину за это на Украину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что блокируя работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с подконтрольной территорией Украины, боевики в то же время обеспечивают беспрепятственное пересечение блокпостов на границе оккупированных территорий Украины с Россией. Речь идет о российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ. Свои действия оккупационные администрации якобы объясняют «решением бороться против распространения COVID-19».28
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"Застряли" на КПВВ: в "серой зоне" между Украиной и "ДНР" вынуждены ночевать несколько десятков людей
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