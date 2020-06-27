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Украина

Прикрывались гражданским населением: вице-адмирал рассказал, как спецназ РФ захватывал штаб украинского флота в Крыму

10:08 27 июня 2020
Крым

Во время аннексии украинского Крыма в марте 2014 года российские солдаты прикрывались гражданским населением во время захвата важных объектов. Об этом сообщил в интервью «ФАКТАМ» бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

«С пяти часов утра 19 марта, „прикрывшись“ гражданским населением, российский спецназ начал штурм штаба флота, где я находился. Фактически до обеда спецназ штурмовал наш офис с использованием оружия, взрывчатки и так далее. В результате меня арестовали. Опознание производили при помощи бывшего офицера Военно-морских сил Украины, который на тот момент возглавлял охрану „народного мера Севастополя“ Чалого. Он и указал на меня», — сказал он.

По словам вице-адмирала, многие гражданские люди тогда в Крыму были наатроены агрессивно.

«Когда меня собирались выводить из здания, вокруг собралась разъяренная толпа. Чтобы они не устроили самосуд, набросили на меня какую-то гражданскую куртку с капюшоном, надели наручники и черные очки, и так выводили на улицу. Обстановка была очень непростая, неприкрытая агрессия витала в воздухе», — сказал Гайдук.

Более подробно о событиях марта 2014 года в Крыму читайте в материале «ФАКТОВ»: В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук.

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