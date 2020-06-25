В Крыму российским военным меня сдал бывший офицер ВМС Украины, — вице-адмирал Сергей Гайдук

Украина

В первой части большого интервью «ФАКТАМ» бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук поделился воспоминаниями о том, как «зеленые человечки» захватывали Крым, и объяснил, почему местное население негативно относилось к украинским военным и морякам. Во второй части нашего разговора Сергей Гайдук рассказал о судьбе изменников присяги из числа руководства ВМС Украины и назвал страны, которые могут поставить Кремль на место в акватории Черного моря.

«Прикрывшись гражданским населением, российский спецназ начал штурм штаба флота с использованием оружия и взрывчатки»

— Давайте поговорим про ваш арест. Как это происходило, при каких обстоятельствах?

— Меня арестовали 19 марта, уже после псевдореферендума. Везде в Крыму были россияне. Их группировка за счет перебросок войск с континентальной России увеличилась практически вдвое. В Симферополе произошло нападение на одну из воинских частей, в ходе которой пострадали украинские военнослужащие: погиб мичман Кокурин и был ранен старший лейтенант Федун. Это была провокация со стороны России. После тех событий у меня состоялась встреча с заместителем министра обороны РФ генералом армии Панковым, он тогда как раз был в Крыму. По завершении встречи я сделал заявление о том, что в случае повторной попытки таких действий, как нападение на воинскую часть в Симферополе, даю команду на применение оружия на поражение.

— Вы это заявление согласовывали с Киевом?

— Не согласовывал.

— Это был блеф или вы действительно собирались давать такую команду?

— Ну какой может быть блеф, когда убивают ваших подчиненных? Это те вещи, которые требуют реакции. В любом случае в Кремле поняли, что от руководства флота Украины исходит угроза. Поэтому с пяти часов утра 19 марта, «прикрывшись» гражданским населением, российский спецназ начал штурм штаба флота, где я находился. Фактически до обеда спецназ штурмовал наш офис с использованием оружия, взрывчатки и так далее. В результате меня арестовали. Опознание производили при помощи бывшего офицера Военно-морских сил Украины, который на тот момент возглавлял охрану «народного мера Севастополя» Чалого. Он и указал на меня.

— Как Иуда на Иисуса?

— Да, к сожалению, это факт.

Когда меня собирались выводить из здания, вокруг собралась разъяренная толпа. Чтобы они не устроили самосуд, набросили на меня какую-то гражданскую куртку с капюшоном, надели наручники и черные очки, и так выводили на улицу. Обстановка была очень непростая, неприкрытая агрессия витала в воздухе.

А потом, когда меня переместили в комендатуру, посадили в камеру одиночку, я сделал заявление: есть не буду, пить не буду, общаться не буду. Что касается погон на форме, то сошлись на том: «Не вы их мне надевали, не вам их и снимать».

— Вас пробовали завербовать?

— Нет, меня никто не вербовал. Они считали, что я изменник. Мол, изменил присяге. Но между нами была разница в том, что россияне присягали отечеству, а мы, украинцы, — украинскому народу. А украинский народ находится и на континентальной Украине, и в Крыму, и в Севастополе. Это фактически был крайний разговор.

Физических пыток, каких-то обвинений и оскорблений — не было. Мне показалось, что как противника они меня уважали.

Потом поздно ночью меня вывели на прогулку во двор и пугали снайперами из «Правого сектора».

— Ваша семья еще была в Крыму? Им ведь тоже грозил арест…

— Члены моей семьи уже находились в надежном месте, о котором знали только я и еще один человек. Россияне их не смогли бы найти. Таким образом была предотвращена попытка шантажа.

— Это правда, что министр обороны России Шойгу лично просил, чтобы вас освободили?

— Я про это узнал уже в Киеве, после обмена, из телевизионных новостей. Мне было на тот момент очень странно, почему так получилось.

— Как вас освободили?

— Это был обмен. Меня обменяли на сотрудника российского ФСБ по фамилии, если не ошибаюсь, Филатов, которого задержали в Херсонской области. Освобождение происходило в таком сталинско-совдеповском стиле, когда тебя в третьем часу ночи поднимают и командуют: на выход с вещами. Никто ничего не говорит. Движение и длительные остановки по Севастополю, охрана в «балаклавах» с автоматами и характерное психологическое молчание.

В итоге привезли в Симферополь в областной военкомат, прямо на территорию заехали. Я знал, что там, в военкомате, содержат украинских пленных и активистов. Потом поехали дальше.

Пока везли до Чонгара, трижды меняли машины. Далее процедура опознания и передачи.

«Изменников никто не любит»

— А вы своего предшественника Березовского лично знали? Что можете про него сказать?

— Знаете, мне частенько задают такой вопрос. Моя позиция заключается в том, что до каждой должности нужно дорасти опытом, возрастом. К сожалению, ситуация с Березовским противоречива… Стремительная карьера и возраст сыграли с ним злую шутку. Наверное, он не был готов к таким испытаниям. Поехать в штаб Черноморского флота на переговоры, а потом, буквально через час, делать заявления о военно-морских силах Крыма… Я думаю, что российская сторона предоставила ему определенные аргументы, на которые он не нашел контраргументов.

— Как относятся россияне в Крыму к украинским военным-перебежчикам?

— Негативно. Изменники из числа офицерского состава и контрактников на своей шкуре испытывают давление, в том числе и психологическое, со стороны военнослужащих Российской Федерации. Знаю случаи, когда украинские военные, которые перешли на сторону оккупантов, заканчивали жизнь самоубийством. К ним применялись неуставные отношения, которые приводили к смерти. Поймите одно — изменников нигде не любят.

— И к Березовскому это относится?

— У руководства флота — особый статус, это фигуры политические. Насколько мне известно, россияне пользуются услугами Березовского, который сейчас заместитель командующего Тихоокеанским флотом во Владивостоке, и Елисеева (бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины, обвиненный, как и Березовский, в госизмене. — Авт.) — заместитель командующего на Балтийском флоте…

— Как вы считаете, их там уважают?

— Мы не общаемся, поэтому мне сложно оценить, в какой мере они пользуются уважением. Но, на мой взгляд, люди, которые предали, не являются моральными авторитетами в своем окружении. Хотя и тут есть разница между ними. Например, Елисеев проходил службу еще в советском флоте, и я не исключаю, что он длительное время просто выполнял российские задания в рядах Военно-морских сил Украины. А Березовский — выпускник уже украинского периода. Но что их объединяет, так это предательство.

Но и мы, и Березовский с Елисеев реально понимаем, они — политические марионетки на своих должностях. Ими просто манипулируют, играют, потому что так на данный момент выгодно Российской Федерации.

«Боевой потенциал турецкого флота — это для Путина сдерживающий фактор»

— Мы не можем противостоять российской агрессии в Черном море. А Турция, учитывая непростые отношения президента Турции Эрдогана с Путиным, может пойти на обострение ситуации и показать россиянам, кто в Черном море хозяин?

— Прямое боевое противостояние возможно в том случае, если события будут угрожать национальным интересам Турции. Тогда она «зубы покажет»

— Могут турки быть союзниками Украины?

— Я откровенно скажу: в сложившейся ситуации Украина — это, скажем так, разменная монета в противостоянии НАТО и России. Здесь можно провести параллель с Афганистаном. Я хорошо помню то время, поскольку как раз был курсантом военно-морского училища. Тогда все говорили: НАТО на границах с Советским Союзом. Нужно вводить войска в Афганистан. А сколько там погибнет людей и за что — никого не интересовало, самое главное — не допустить НАТО к границам СССР. В подобной ситуации оказалась и Украина. Такая геополитическая судьба нашей страны, что мы находимся на границе с Российской Федерацией.

А что касается Турции как возможного нашего союзника, то Эрдоган, вы же знаете, на шпагате между Россией и НАТО. Турция всегда имела особое мнение и самостоятельную позицию в Североатлантическом Альянсе, в том числе и по ситуации в Черном море. Эта позиция аргументирована единственным по составу и боевому потенциалу флотом, который может противостоять Черноморскому флоту России.

— Но Турция будет воевать за себя, а не за Украину?

— Конечно за себя. Однако боевой потенциал турецкого военно-морского флота — это для Путина, с одной стороны, сдерживающий фактор, а с другой — раздражитель. Например, вы сходитесь в кулачном бою: если ты понимаешь, что противник сильный, будешь себя вести адекватно и продумывать свои действия на несколько шагов вперед, а когда твой соперник «слабак» — ты его просто подавляешь. Вот поэтому Россия считается с таким аргументом Турции, но ведет себя вызывающе против остальных черноморских стран.

— Россия сейчас рассматривает Арктику как очень привлекательный регион. В чем его привлекательность? Сможет ли РФ противостоять США, которые тоже претендуют на роль хозяина Арктики?

— Это очень высокая геополитика. Противостояние сухопутных и морских цивилизаций имеет очень давнюю историю. Знаменитый американский адмирал Альфред Тайер Мехен, рассматривая данную проблему, создал теорию, которая базировалась на том, что земной шар — это 72% мировой океан и 28% суша. Очевидными характеристиками мирового океана есть: сложность и труднодоступность к недрам, огромные объемы ресурсов, огромные площади, которыми возможно пользоваться. Соответственно, мировой океан и есть политическим и военным «полем битвы» между геополитическими игроками. Идет борьба за ресурсы, борьба за пространство. А это один из главных мотиваторов геополитики.

Вопрос, касающийся Арктики, совсем не нов. И как бы там ни было, но взгляды «сильных мира сего» сегодня устремлены в космос и под толщу воды. Они видят в этом экономическую перспективу в условиях истощенных ресурсов суши.

Но в этой ситуации я не стал бы разделять ее на экономическую и милитари. Та же теория Мехена, говорит о том, что если нет экономической составляющей морской деятельности, то есть нет торгового флота, рыболовного флота, разработок шельфовой зоны, то возникает вопрос: а зачем тогда нужен военный флот? Как раз в этой ситуации военная составляющая носит функцию обеспечения производственной деятельности в этом регионе.

— Но все-таки, кто там может быть хозяином?

— Я думаю, что, конечно, Россия ситуацию отпускать не будет. Но очевидным фаворитом этой гонки есть Соединенные Штаты Америки: они сильнее экономически, политически и более прагматичны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Россия не отказалась от планов захватить часть украинского Приазовья .

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