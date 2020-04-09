27.12 / 27.53 29.15 / 29.84
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бетербиев назвал условие для боя-реванша с Гвоздиком

13:26 9 апреля 2020 52
Артур Бетербиев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев, нанесший первое в профессиональной карьере поражение украинцу Александру Гвоздику, рассказал, при каком условии готов провести бой-реванш с нашим соотечественником.

«Я вообще удивляюсь иногда боксерам, интересный народ все-таки. После боя уже полгода прошло. Я понимаю, что надо было еще отойти, туда-сюда, но обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или кто-то победил раздельным решением судей. А так… Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды, и побеждал как в любителях, так и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира и у него будет пояс, тогда буду рад с ним побоксировать еще раз», — приводит слова боксера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 октября Бетербиев выиграл у Гвоздика нокаутом в десятом раунде, перед этим трижды отправив нашего соотечественника на настил ринга.

Отметим, что свой следующий бой Бетербиев должен был провести 28 марта против китайца Мэн Фаньлуна в канадском Квебеке, но поединок был отменен из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. О новой дате боя пока не сообщается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Усик — Чисора, запланированный на 23 мая в Лондоне, перенесен из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Одессе обвалась часть дома

Люди чудом спаслись: момент обрушения дома в Одессе попал на видео

Ляшко

Машина главного санврача Украины попала в ДТП в Николаеве (фото, видео)

Николаев

Ляшко приехал с проверкой в Николаевскую область, где нет коронавируса: первые детали (видео)

Принц Чарльз и Камилла

Вдвоем на крылечке: принц Чарльз и его жена Камилла отпраздновали хрустальную свадьбу (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер