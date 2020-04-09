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Бетербиев назвал условие для боя-реванша с Гвоздиком
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев, нанесший первое в профессиональной карьере поражение украинцу Александру Гвоздику, рассказал, при каком условии готов провести бой-реванш с нашим соотечественником.
«Я вообще удивляюсь иногда боксерам, интересный народ все-таки. После боя уже полгода прошло. Я понимаю, что надо было еще отойти, туда-сюда, но обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или кто-то победил раздельным решением судей. А так… Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды, и побеждал как в любителях, так и в профессионалах. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира и у него будет пояс, тогда буду рад с ним побоксировать еще раз», — приводит слова боксера издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 18 октября Бетербиев выиграл у Гвоздика нокаутом в десятом раунде, перед этим трижды отправив нашего соотечественника на настил ринга.
Отметим, что свой следующий бой Бетербиев должен был провести 28 марта против китайца Мэн Фаньлуна в канадском Квебеке, но поединок был отменен из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. О новой дате боя пока не сообщается.
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