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Спорт

Под музыку из «Рокки»: Усик показал, как набирает мышечную массу с 40-килограммовой гирей (видео)

16:57 27 июня 2020
Александр Усик

Украинец Александр Усик, который стремится стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух различных весовых категориях, показал свою тренировку по набору мышечной массы.

Не обошлось без присущих 33-летнему крымчанину дурачеств. Под играющую на заднем плане песню Eye of the tiger из легендарного кинофильма «Рокки» Александр сначала выполнил несколько нелепых танцевальных па, но затем продемонстрировал, что находится в отличной форме. Усик легко поднял над головой 40-килограммовую гирю, после чего пару раз присел с ней.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса бой Усика против британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Великобритании, был перенесен. Новую дату поединка, учитывая не самую благоприятную ситуацию в мире с количеством заболевших COVID-19, пока представители боксеров не назначали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный промоутер Боб Арум предложил, чтобы Усик провел бой с Диллианом Уайтом, в котором определился бы официальный претендент на поединок с Энтони Джошуа.

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