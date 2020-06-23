«Не хватит денег»: промоутер рассказал о планах Усика установить уникальное достижение

Спорт

Украинский боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), который недавно «зажег» в танце с Олей Поляковой, строит амбициозные планы на выступление в новом для себя супертяжелом дивизионе.

«Если нам удастся победить Чисору, а я думаю, что нам удастся, то не думаю, что у кого-то будет достаточно денег для Усика, чтобы он отошел в сторону. Он не из тех людей. Он объединил все пояса в тяжелом весе, а теперь хочет сделать то же самое в супертяжах. Если ему это удастся, то Усик станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Никому еще не удавалось подобное. Это цель Усика, он к ней стремится. Не думаю, что он выберет деньги. Если у Джошуа отберут пояс WBO, то Джошуа и Фьюри никак не смогут подраться за все пояса. Это невозможно. Так что, если они так в себе уверены, то дайте возможность Джошуа побить Усика. Ну, а потом он сможет подраться с Фьюри», — рассказал промоутер нашего соотечественника Эгис Климас в интервью ресурсу The Athletic.

Напомним, что свой последний бой, ставший для него дебютным в супертяжах, 33-летний крымчанин провел 12 октября 2019-го, завершив досрочно поединок с американцем Чазом Уизерспуном. Со своим следующим соперником, опытным британцем Дереком Чисорой, Усик должен был встретиться 23 мая нынешнего года, но вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой было запрещено проведение любых спортивных мероприятий в Великобритании, а новую дату боя пока не назначили.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый чемпион WBA украинец Артем Далакян проведет объединительный бой с обладателем пояса WBC мексиканцем Хулио Сесаром Мартинесом.

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