Усику нашли нового соперника вместо Джошуа: что известно

Спорт

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), несмотря на свой статус, не будет следующим соперником обладателя чемпионского пояса британца Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, отметив при этом, что точно так же в ближайшее время не состоится бой между чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) и обязательным претендентом его соотечественником Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение).

«Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять те же сроки, потому что из-за коронавируса боксеры не могли сражаться большую часть этого года. Я думаю, что после завершения пандемии коронавируса бокс будет совершенно другим. Люди работают вместе, они желают устроить лучшие бои. Их не нужно связывать обязательными защитами», — рассказал функционер в интервью Talksport.

Отметим, что ближайшим соперником нашего соотечественника станет британец Дерек Чисора, бой с которым был перенесен с 23 мая из-за пандемии коронавируса. Победитель этого поединка должен был стать следующим соперником обладателя чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, но, как сообщил промоутер британца Эдди Хирн, его подопечный подписал контракт на два боя с Тайсоном Фьюри. «Усик отказался от своих высоких достижений в тяжелом весе, чтобы получить статус обязательного претендента в супертяжелом дивизионе. Как его промоутер, самое лучшее, что я могу сделать, — убедиться, что его жертва не была напрасной. Мы должны сделать чемпионский бой для Усика в супертяжелом весе как можно быстрее. И мы будем стоять на своем», — высказался на данную ситуацию промоутер украинца Александр Красюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине назвали единственного боксера, способного победить Усика в супертяжелом весе — и это не Джошуа.

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