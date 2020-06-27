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Минздрав развенчал новый миф о последствиях ношения маски
Министерство здравоохранения Украины опроверг возможность интоксикации углекислым газом в результате ношения медицинских и защитных масок. Также медики не подтверждают возможность появления кислородной недостаточности.
«Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта», — сообщается в Telegram-канале «Коронавирус инфо».
Вместе с тем маску важно вовремя менять, а медицинскую маску — не использовать повторно.
Напомним, ранее появились фото из одесских пляжей, на которых отдыхающие не соблюдают ни социальную дистанцию, ни правило ношения маски в общественном месте. При этом сразу в 13 регионах страны власти планируют усилить карантин из-за стремительного распространения инфекции.108
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