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Здоровье и медицина

Минздрав развенчал новый миф о последствиях ношения маски

17:59 27 июня 2020
Минздрав развенчал новый миф о последствиях ношения маски

Министерство здравоохранения Украины опроверг возможность интоксикации углекислым газом в результате ношения медицинских и защитных масок. Также медики не подтверждают возможность появления кислородной недостаточности.

«Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски, — это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта», — сообщается в Telegram-канале «Коронавирус инфо».

Вместе с тем маску важно вовремя менять, а медицинскую маску — не использовать повторно.

Напомним, ранее появились фото из одесских пляжей, на которых отдыхающие не соблюдают ни социальную дистанцию, ни правило ношения маски в общественном месте. При этом сразу в 13 регионах страны власти планируют усилить карантин из-за стремительного распространения инфекции.

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