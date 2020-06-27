Трамп указом запретил портить памятники в США и пообещал вандалам длительные сроки

Мир

Президент США Дональд Трамп отреагировал на последние акции протеста против памятников конфедератам, которые начались после убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он подписал указ, направленный на защиту памятников и мемориалов.

О своем решении Трамп сообщил в Twitter

«Я только что имел честь подписать очень мощный Указ, охраняющий американские монументы, мемориалы и статуи и борется с недавним уголовным насилием. Длительные тюремные сроки для этих противозаконных действий против нашей великой страны!» — написал президент.

По мнению Трампа, за атаками на памятники стоят «анархисты и леворадикальные экстремисты», поэтому он предусматривает возможность лишения федеральной помощи власти штатов, округов и муниципалитетов, которые не предприняли усилий по защите своих монументов.

Как сообщает Голос Америки, 26 июня генпрокурор Уильям Барр приказал создать рабочую группу по противодействию антиправительственному экстремизму. В числе экстремистов он указал сторонников движений «Бугалу» и «Антифа».

Напомним, глобальные акции против памятников начались в Великобритании, где в Бристоле демонстранты сбросили в воду в порту статую Эдварда Колстона — местного бизнесмена, много сделавшего в свое время для развития города, известного филантропа, но при этом — работорговца. Этот инцидент пришелся по душе участникам протестов в других британских городах. Так, в Лондоне демонстранты демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана. При этом полиция даже не пыталась вмешаться.

Фото NBC

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter