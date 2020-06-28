Политика

Путин может запустить хитрый сценарий с выборами в Украине: генерал раскрыл детали

В противовес прямому вооруженному вторжению в Украину Кремль может задействовать против нашей страны более изощренный сценарий. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины (2005 — 2010) Николай Маломуж.

Генерал объяснил, что поскольку в Украине уже существуют пророссийские силы, в Кремле могут рассматривать сценарий по организации досрочных выборов в Верховную Раду.

Более того, у Путина могут попытаться «замахнуться» и на провоцирование досрочных выборов президента Украины, выдвинув своего кандидата.

«Тут целый комплекс мероприятий, создающий для перевыборов определенные условия. Например, резкое падение экономики, которое повлечет за собой обнищание людей. Могут возникать противостояния на любом грунте: национальном, радикальном. Это все — громадная комплексная работа, которая сейчас проводится по Украине», — объяснил механизм собеседник «ФАКТОВ».

По его словам, в условиях прямой и гибридной российской агрессии нельзя пассивно смотреть на то, как Путин пытается воплотить свои планы в Украине.

«Мы должны создавать такие условия, чтобы этим планам не суждено было сбыться. Если же станем только жаловаться на то, что на нас нападают, то Путин победит», — сказал Маломуж.

Другие заявления Николая Маломужа читайте в статье «К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж».

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