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На севере Европы зафиксировали повышенный уровень радиации: источник выбросов может находиться в России
В некоторых районах Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации (ранее превышение радиации фиксировали также и в Украине). Об этом 28 июня сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).
На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека, сообщает Deutsche Welle.
Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение. По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в России произошел большой выброс радиоактивных веществ во время взрыва на полигоне под Северодвинском (Архангельская область России).95
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