Во Львове неадекваты напали на медиков «скорой» (фото)

Происшествия

Ночью 28 июня во Львове напали на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов, и уничтожили чемодан с лекарствами. Ранее нападение на бригаду «скорой» было совершено в Харькове.

ЧП во Львове произошло на улице Княгини Ольги. В подъезде дома львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден чемодан с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами, сообщили в областном главке полиции.

Zaxid.net пишет, что фельдшер Вера Олексив, которая была в составе бригады, описала ночной инцидент так: бригаду вызвали к молодому человеку с симптомами алкогольного отравления, он терял сознание и блевал. Поднимаясь в квартиру на 9 этаже, они с врачом встретили на лестнице этого «больного». Мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Он вырвал у врача чемодан с медикаментами и выбросил его. Разбились пузырьки с лекарствами.

Потом из квартиры вышли еще шесть пьяных мужчин и женщин. Все они начали оскорблять медиков, вели себя неадекватно и нецензурно ругаться.

Полицейские, которые приехали на вызов медиков, на месте почему-то не составили на нарушителей протоколов. Когда полиция уехала, конфликт разгорелся с новой силой, а бригада врачей осталась один на один с хулиганами.

Издание пишет, что после того, как инцидент получил огласку в соцсетях, следователи Франковского отделения составили протоколы об админправонарушениях на компанию — за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и ​​заведомо ложный вызов медиков.

Напомним, в начале мая в Киеве двое хулиганов напали на водителя «скорой помощи» возле жилого дома в Днепровском районе. А трое мужчин напали на офис столичного медцентра и ограбили его сотрудников.

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