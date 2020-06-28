- 19:15 ВОЗ подсчитала, сколько денег нужно на разработку вакцины от коронавируса
- 19:06 «Десна» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 28-го тура чемпионата Украины
- 18:43 Жителей оккупированного Донецка поздравили с Днем Конституции
- 18:24 Во Львове неадекваты напали на медиков «скорой»
- 18:03 Экс-футболист сборной Словакии умер в 40 лет
- 17:43 Стала известна причина смертельной стрельбы по отдыхающим на Харьковщине
- 17:21 Показуха, устроенная после отъезда Зеленского из Херсона, привела к автомобильному коллапсу в южных областях
- 17:20 Коронавирус уже победили? Сеть взорвали фото и видео курортной Одессы
- 17:04 В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке рядом с домом, где недавно произошел взрыв
- 16:43 В Киеве патрульные устроили стрельбу из-за нападения бойцовских собак: в сеть попало видео происшествия
- 16:36 Жителей ОРДЛО и Крыма освободят от самоизоляции после пересечения КПВВ: пограничники сделали важное заявление
- 16:03 В Украине появилась Конституция для детей: мнения в сети разделились
Во Львове неадекваты напали на медиков «скорой» (фото)
Ночью 28 июня во Львове напали на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов, и уничтожили чемодан с лекарствами. Ранее нападение на бригаду «скорой» было совершено в Харькове.
ЧП во Львове произошло на улице Княгини Ольги. В подъезде дома львовяне в возрасте от 18 до 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и нецензурно ругались. Во время конфликта с врачами был поврежден чемодан с медикаментами и разбиты емкости с лекарствами, сообщили в областном главке полиции.
Zaxid.net пишет, что фельдшер Вера Олексив, которая была в составе бригады, описала ночной инцидент так: бригаду вызвали к молодому человеку с симптомами алкогольного отравления, он терял сознание и блевал. Поднимаясь в квартиру на 9 этаже, они с врачом встретили на лестнице этого «больного». Мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Он вырвал у врача чемодан с медикаментами и выбросил его. Разбились пузырьки с лекарствами.
Потом из квартиры вышли еще шесть пьяных мужчин и женщин. Все они начали оскорблять медиков, вели себя неадекватно и нецензурно ругаться.
Полицейские, которые приехали на вызов медиков, на месте почему-то не составили на нарушителей протоколов. Когда полиция уехала, конфликт разгорелся с новой силой, а бригада врачей осталась один на один с хулиганами.
Издание пишет, что после того, как инцидент получил огласку в соцсетях, следователи Франковского отделения составили протоколы об админправонарушениях на компанию — за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и заведомо ложный вызов медиков.
Напомним, в начале мая в Киеве двое хулиганов напали на водителя «скорой помощи» возле жилого дома в Днепровском районе. А трое мужчин напали на офис столичного медцентра и ограбили его сотрудников.224
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Киеве патрульные устроили стрельбу из-за нападения бойцовских собак: в сеть попало видео происшествия
Жителей ОРДЛО и Крыма освободят от самоизоляции после пересечения КПВВ: пограничники сделали важное заявление
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.