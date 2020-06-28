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С детства прикованная к инвалидной коляске украинка родила третьего ребенка (видео)
Марина Пеикришвили из Кривого Рога, которая из-за врожденного повреждения спинного мозга с детства прикована к инвалидной коляске, на днях родила третьего сына. Напомним, в Ровенской области женщина родила уже 19 детей.
Здоровый мальчик весом 3,3 килограмма и ростом 52 сантиметра появился на свет в клинике Днепра. Маме сделали кесарево сечение. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Чтобы и мама и малыш были здоровы, медики приложили немало усилий и призывают женщин с тяжелыми диагнозами не терять надежды.
Старшему сыну Марины Дамиру — пять лет. Среднем Самиру — почти три.
Со своим мужем Омаром Пеикришвили Марина познакомилась 10 лет назад. Он говорит, что влюбился в нее с первого взгляда. Они оба работают: он — в IT-сфере, она — бьюти-мастером. Марина дома справляется без нянь и домработниц, помогает муж.
Уже скоро супруги с новорожденным сыном поедут домой в Кривой Рог. А через несколько недель многодетная мама планирует вернуться к работе.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семье из Житомирскойм области, в которой в один день свекровь и невестка родили детей. 41-летняя свекровь родила 14-го ребенка, а ее 23-летняя невестка — третьего.
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