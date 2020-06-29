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США заявили о поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности
Считающие Россию серьезной угрозой Соединенные Штаты Америки еще раз заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом говорится в поздравлении с Днем Конституции Украины, которое посольство США опубликовало на своей официальной странице в Facebook.
«Соединенные Штаты остаются непреклонны в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно-признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины», — написали дипломаты.
Также в посольстве отметили усилия Украины по осуществлению реформ, которые приведут страну к демократическому, стабильному и процветающему будущему, которое украинцы предвидели во время Революции достоинства.
«Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины», — сказано в сообщении.
В свою очередь украинцы в комментариях поблагодарили дипломатов за поддержку, посетовав при этом на отсутствие в стране реальных реформ.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!