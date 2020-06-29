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Украина

США заявили о поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности

0:59 29 июня 2020
Украина США

Считающие Россию серьезной угрозой Соединенные Штаты Америки еще раз заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в поздравлении с Днем Конституции Украины, которое посольство США опубликовало на своей официальной странице в Facebook.

«Соединенные Штаты остаются непреклонны в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно-признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины», — написали дипломаты.

Также в посольстве отметили усилия Украины по осуществлению реформ, которые приведут страну к демократическому, стабильному и процветающему будущему, которое украинцы предвидели во время Революции достоинства.

«Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины», — сказано в сообщении.

В свою очередь украинцы в комментариях поблагодарили дипломатов за поддержку, посетовав при этом на отсутствие в стране реальных реформ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США выделяют Украине по военной линии помощь на 250 миллионов долларов.

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