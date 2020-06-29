Украина

Превратившая оккупированный Крым в мощную военную базу Россия может из-за нехватки воды на полуострове вторгнуться в Херсонскую область Украины — с таким прогнозом бывшего командующего Вооруженными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса согласен военный эксперт, главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко.

В интервью изданию «Крым.Реалии» он подтвердил, что власть в Кремле не отказалась от планов создать южный коридор к Молдове, к Крыму, и может использовать для этого «Кавказ» -учение Южного военного округа, в рамках которого отрабатываются вопросы переброски личного состава. В качестве примера эксперт приводит Псковскую дивизию, личный состав и техника которой на огромном количестве самолетов перебрасывается в район Кавказа, там отрабатываются определенные задачи, потом они возвращаются обратно.

«Учения в 2008 году как раз закончились где-то к концу июля. В начале августа, в принципе, та группировка была готова для выполнения задач, которые были им поставлены. Мы знаем прекрасно, что произошло в августе 2008 года с Грузией», — отмечает Михненко.

Август-сентябрь, по его мнению, по планам учебной боевой подготовки в Российской Федерации — завершающий этап, когда практически все военные набираются своих навыков и отрабатывают задачи в рамках уже масштабных учений округа. То есть до этого они тренировали в рамках ротных, батальонных учений и выше по категориям. Сейчас они отрабатывают более масштабные задачи.

При этом эксперт видит два сценария, по которым могут действовать путинские войска, если это действительно будет привязано к учениям «Кавказ-2020».

Он уверен, что россияне будут действовать комплексно. Для начала могут отработать определенные диверсионное группы, которые будут высажены в район всего побережья для дестабилизации ситуации. То есть это может быть и в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, может быть только на дамбу, чтоб закрепиться в этом районе. Будет движение с высадкой десанта и в Азовском море, и со стороны западной части Черного моря. И, безусловно, движение из самого Крыма.

«Поэтому говорить, что они непосредственно пойдут в одном направлении, нельзя. Они будут наступать по всем фронтам, потому мы должны готовиться комплексно: силы береговой охраны со стороны и Черного, и Азовского морей, в том числе на том перешейке, который нас соединяет с Крымом», — уверен главред издания Ukrainian Defense Review.

При этом Антон Михненко довольно скептически оценивает способности украинских военных удерживать натиск российских орд.

«Для обеспечения определенных тактических задач, безусловно, мы сможем все это сделать, сможем что-то противоставить, но натиск всей группировки российских войск с южного направления, если она будет наступать со всех направлений, мы долго не выдержим», — считает эксперт.

Поэтому «наш асимметричный ответ», по его мнению, должен быть комплексным. В первую очередь это политико-дипломатические вещи: нужно продолжать говорить мировому сообществу, что есть такая проблема. Второй момент — сотрудничество с НАТО, потому что НАТО фактически организовывает дежурство в Черном море, и если бы не было этого присутствия, то россияне уже давним давно сделали б свои операции на западной части Черного моря, то есть в районе Одесской, Николаевской областей. Присутствие НАТО сдерживает их. Это, в любом случае, мобилизация всех ресурсов, которые есть внутри страны, нормальная организация сил территориальной обороны. И только в том случае можно каким-то образом перейти к отдельным контратакам на каких-то отдельных направлениях.

«Нужно понимать, что сплошной обороны, как это было в советские времена и еще в Первую мировую войну, не будет. Сейчас будет мобильная оборона: то есть где — на одном участке сдержали, на другом — пропустили, встретили их в другом месте. Говорить, что они смогут полностью продвинуться масштабно, будет трудно», — полагает Михненко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в комментарии нашему изданию бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что в отдаленной перспективе Путин, возможно, и планирует захватить Херсонскую область, но в ближайшее время этого вряд ли можно ожидать. Сейчас Кремль, скорее всего, планирует задействовать другие рычаги для влияния на Украину — это политика, экономика, информационная война. Военная же операция против нашей страны сейчас, по его мнению, не реальна.

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