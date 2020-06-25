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Украина

В сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область: американский генерал озвучил сценарий

7:57 25 июня 2020
Херсонская область

Россия, превратившая оккупированный Крым в мощную военную базу, из-за нехватки воды на полуострове может вторгнуться в Херсонскую область Украины. Ранее о возможных атаках россиян ради доступа к Северо-Крымскому каналу предупреждал президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.

О возможном российском вторжении в сентябре нынешнего года в эфире телеканала «ДОМ» заявил бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Американский военный подчеркнул, что полуостров очень важен для Москвы — с портов оккупированного Крыма российские корабли с техникой и военными отправляют на войну в Сирию и Ливию.

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Ходжес отметил, что во время военных учений «Кавказ 2020» в Южном военном округе (рядом с Черным морем и Украиной) будет большое количество российских войск.

Чтобы решить проблему с питьевой воды в Крыму, Россия может захватить дамбу в Херсоне.

«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение (и это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом), что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернутся в Крым», — поделился своим мнением генерал.

Напомним, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина «готова дать отпор» России, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

По информации командующего Объединенных сил Сергея Наева, Украина усилила охрану критически важных объектов на админгранице с Крымом, помня о возможности вторжения российских сил.

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