Улучшились показатели: Буковине разрешили ослабить карантин

Украина

В пережившей наводнение Черновицкой области вечером в воскресенье, 28 июня, в Черновицкой, наличие коронавируса нового типа подтвердили у еще 59 человек. Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук на странице в Facebook

По его словам, лабораторный центр обработал 487 образцов, при этом от новой коронавирусной инфекции выздоровели еще 13 пациентов.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 4 745 человек. Среди них 182 пациенты умерли от осложнений заболевания, тогда как 1 889 — выздоровели.

А в облгосадминистрации сообщили о смерти 85-летней буковинки с подтвержденным COVID-19. Женщина имела тяжелую двухстороннюю пневмонию и гипертонию.

В то же время по данным Министерства здравоохранения, Черновицкая область отвечает всем критериям для ослабления карантина.

Так, по состоянию на 28 июня показатель инцидентности на Буковине упал до 10,76% при норме менее 11%, а заполненность больниц — до 45,41% при норме 50%.

Таким образом область впервые соответствует условной норме по этим показателям.

Здесь следует отметить, что на Буковине и раньше ослабляли карантин. Так, в мае первый и второй этапы ослаблений правительство проводило на всей территории страны. Впрочем от части ослаблений в области уже тогда решили воздержаться. Лишь позже правительство начало вычислять для каждого региона отдельно.

Также важно понимать, что это еще не значит, что карантинные ослабления в Черновицкой области обязательно ослабят. Здесь роль правительства больше рекомендательная. Оно просто позволяет ослаблять ограничения, а уже местная власть одобряет окончательное решение. Поэтому остается надеяться, что здравый смысл преобладает в умах чиновников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 28 июня, в Украине подтверждены 42 982 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1129 случаев с летальным исходом и 18 934 случая выздоровления пациентов.

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