В Японии испытали робота, убивающего коронавирус в помещении

Наука и технологии

Распространение в мире коронавируса, из-за которого медперсонал больниц заставляют превращаться в «смертников-камикадзе», вынуждает ученые все более настойчиво искать технологичные решения, которые помогут медикам бороться с опасным заболеванием. И если французской компании Shark Robotics удалось создать устройство для уборки помещения и транспортировки больных, то японцы из Farmroid пошли еще дальше и «разобраться» с коронавирусом.

Они разработали робота, который в автоматическом режиме с помощью ультрафиолета обрабатывает поверхности помещений от вирусов гриппа, в том числе и от вируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет robotrends со ссылкой на японскую газету Asahi.

Испытания робота под названием UV Buster успешно прошли на прошлой неделе в больнице при медицинском факультете университета Нихон.

Устройство UV Buster облучает поверхности дальним ультрафиолетом с более короткой длиной волн. Такой тип излучения обладает более разрушительными свойствами по сравнению с обычным ультрафиолетом, который проходит сквозь озоновый слой.

В результате тестирования аппарата было обнаружено, что с расстояния в 10 см и примерно за две с половиной секунды он практически полностью (99,9%) убивает вирусы. Однако не уточняется, сколько времени потребовалось роботу для уничтожения коронавируса.

Вместе с тем отмечается, что ультрафиолет, которым робот обрабатывает поверхности с расстояния десяти сантиметров, может повредить сетчатку человеческого глаза, поэтому при работе с ним требуются повышенные меры безопасности.

По данным журналистов издания, продажи устройства начнутся в июле этого года. Планируется, что аппараты будут использоваться в больницах, аэропортах и в офисах, чтобы не допустить второй волны коронавирусной инфекции.

Профессор Ясухиро Гон, преподающий пульмонологию в Университете Нихон, рассказал, что госпиталь собирается использовать данное устройство для того, чтобы «не допустить распространение короновируса и подготовиться ко второй волне (инфекционного заболевания)».

Представитель Farmroid пообещал, что UV Buster будет продаваться по привлекательной цене, чтобы составить конкуренцию зарубежным аналогам. Компания собирается производить роботов на заказ и не планирует продавать их частным лицам.

Напомним, что в Сингапуре робособака Spot «проверяет» соблюдение людьми дистанции и «советует» увеличить ее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Дании ученые создали роботизированную установку, которая призвана в значительной мере уменьшить риск заражения COVID-19 персоналом больниц. Изобретение умеет точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус нового типа.

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