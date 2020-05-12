Мир

В связи с тем, что нарушать правила карантина пытаются не только украинцы, но и граждане других стран мира, власти Сингапура решили привлечь к проверке соблюдения людьми социальной дистанции не только полицейских, но и робособаку Spot, поставки которых начала в прошлом году компания Boston Dynamics.

Прогулку робособаки по парку в Сингапуре опубликовало на своем Youtube-канале издание The Straits Times.

Сообщается, что в робособаку встроены камеры, которые оценивают расстояние между людьми и отслеживают количество прохожих.

Кроме того, во время прогулки Spot воспроизводит сообщение, призывающее людей в целях безопасности соблюдать расстояние не меньше одного метра.

Также робот включает людям запись с призывом с призывом мыть руки.

Власти города надеются, что собака-робот не будет вызывать у находящихся на прогулке людей раздражения, при этом поможет контролировать соблюдение ими мер безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Boston Dynamics открыла в прошлом году прием заявок на робособак Spot, поэтому не исключено, что такие «надсмотрщики» могут появиться и в украинских парках.

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