- 01:55 Курс на евроинтеграцию: в МИД прокомментировали выводы Совета ЕС по "Восточному партнерству"
- 01:20 Коронавирус не проскочит: робособака Spot проверила в Сингапуре соблюдение людьми дистанции
- 00:53 Режим Путина хотят привлечь к ответственности за нарушение прав человека активистов и украинцев
- 00:11 Пересадили легкие: в Ухане спасли пациента с тяжелой формой коронавируса
- 11.05 23:25 В Харькове задержали банду подростков, нападавших на людей по указанию «куратора»
- 11.05 23:15 Пристайко рассказал о плане «Б» по Донбассу
- 11.05 22:45 ВОЗ призывает усилить меры по предотвращению заболеваемости COVID-19
- 11.05 22:28 От удара машину отбросило на 30 метров: эксклюзивные фото ДТП с Lexus и Range Rover на Столичном шоссе
- 11.05 22:08 Польша получила все разрешения для строительства газопровода Baltic Pipe в обход России
- 11.05 21:39 На Тернопольщине надругались над флагом у мемориала погибшим во Второй мировой войне
- 11.05 21:10 Дрифт на грузовике: 90-летняя бабушка из Закарпатья взорвала сеть новым видео
- 11.05 20:46 В ЦИК сделали важное заявление о подготовке местных выборов в ОРДЛО
Коронавирус не проскочит: робособака Spot проверила в Сингапуре соблюдение людьми дистанции (видео)
В связи с тем, что нарушать правила карантина пытаются не только украинцы, но и граждане других стран мира, власти Сингапура решили привлечь к проверке соблюдения людьми социальной дистанции не только полицейских, но и робособаку Spot, поставки которых начала в прошлом году компания Boston Dynamics.
Прогулку робособаки по парку в Сингапуре опубликовало на своем Youtube-канале издание The Straits Times.
Сообщается, что в робособаку встроены камеры, которые оценивают расстояние между людьми и отслеживают количество прохожих.
Кроме того, во время прогулки Spot воспроизводит сообщение, призывающее людей в целях безопасности соблюдать расстояние не меньше одного метра.
Также робот включает людям запись с призывом с призывом мыть руки.
Власти города надеются, что собака-робот не будет вызывать у находящихся на прогулке людей раздражения, при этом поможет контролировать соблюдение ими мер безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Boston Dynamics открыла в прошлом году прием заявок на робособак Spot, поэтому не исключено, что такие «надсмотрщики» могут появиться и в украинских парках.24
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"