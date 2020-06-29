Коронавирус убил более полумиллиона человек

Мир

От острой коронавирусной инфекции COVID-19, которой в мире заразилось больше 10 миллионов человек, более 500 тысяч уже погибли.

Согласно данным Worldometer, на утро 29 июня количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано у 10 249 460 человек, в том числе летальных исходов — 504 466. Более 5 миллионов человек смогли победить болезнь.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения, где положительно оценили британское исследование о лечении коронавируса, заявили, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение года потребуется свыше 31 миллиарда долларов. На изготовление вакцины отводят срок — 12−18 месяцев.

Между тем, несмотря на заявления об опасности и последние достижения ученых в поиске вакцины, треть украинцев продолжает верить в то, что коронавирус создали для уменьшения населения Земли.

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