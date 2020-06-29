- 09:24 Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко снизился
- 09:08 Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником «втянутой во все войны» России
- 09:04 Олимпийского призера Рио-2016 дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга
- 09:03 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:52 Отдых в Одессе: стало известно, на каких пляжах лучше не купаться
- 08:34 Коронавирус убил более полумиллиона человек
- 08:15 На Донбассе боевики противотанковой ракетой ударили по жилым домам
- 08:04 «Инвестиционные няни» еще больше пугают инвесторов, им нужно совсем другое, — Валерий Пекар
- 07:47 НАТО заступится за Украину в случае новой военной агрессии Кремля, — генерал
- 07:33 В Киеве водитель микроавтобуса проехал по пешеходному мосту: в сеть попало видео происшествия
- 07:08 В Украине резко ухудшится погода: синоптики предупредили о грозах и шквалах
- 06:45 Пытаются сохранять связи с согражданами: у Зеленского рассказали, как "работают" над возвращением Крыма
Коронавирус убил более полумиллиона человек
От острой коронавирусной инфекции COVID-19, которой в мире заразилось больше 10 миллионов человек, более 500 тысяч уже погибли.
Согласно данным Worldometer, на утро 29 июня количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано у 10 249 460 человек, в том числе летальных исходов — 504 466. Более 5 миллионов человек смогли победить болезнь.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения, где положительно оценили британское исследование о лечении коронавируса, заявили, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение года потребуется свыше 31 миллиарда долларов. На изготовление вакцины отводят срок — 12−18 месяцев.
Между тем, несмотря на заявления об опасности и последние достижения ученых в поиске вакцины, треть украинцев продолжает верить в то, что коронавирус создали для уменьшения населения Земли.
87
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...