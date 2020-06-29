Спорт

Олимпийского призера Рио-2016 дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга (фото)

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по женской борьбе в бразильском Рио-де-Жанейро 32-летняя Йенни Франсcон из Швеции получила длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает сайт Inside the games, в феврале нынешнего года в допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы синтетического стероидного гормона — метилтестостерона, повышающего маскулинную активность. Впрочем, сама Йенни утверждает, что запрещенный препарат попал в ее организм по ошибке, а шведская лаборатория проводила исследование с нарушением протокола Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь Франсcон намерена подавать апелляцию на полученную четырехлетнюю дисквалификацию, которая истекает 27 января 2024 года.

Добавим, что Франсcон становилась чемпионкой мира 2012 года в Канаде, а также выигрывала европейское первенство в 2018-м в России. На Играх-2016 шведка уступила в полуфинале японке Саре Досе, а затем в «бронзовой» схватке одолела Дороти Йетс из Канады.

«Бронзовый» поединок Франссон на Олимпиаде-2016 можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Руслан Дмитренко получил «бронзу» чемпионата Европы после того, как на допинге попался соперник из России.

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