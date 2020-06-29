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Мир

Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником «втянутой во все войны» России

9:08 29 июня 2020
Путин и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который во время недавнего визита в Москву не стал рядом с хозяином Кремля Владимиром Путиным, заявил, что его страна остается «единственным союзником» РФ, «втянутой во все войны и конфликты».

Как сообщает «БЕЛТА», об этом Лукашенко заявил во время встречи с активом Минской области. Белорусский президент, говоря о геополитических раскладах, заявил, что ранее Евросоюз «пакостил» и вводил санкции, но потом стал налаживать отношения, что Беларусь «наконец-то заметили американцы».

«Мы суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил прежде всего из этого, понимая, что зажат вместе с вами между молотом и наковальней: с одной стороны Россия, с другой — Евросоюз, и котел, который нас постоянно подогревает с юга, — воюющая Украина», — сказал Лукашенко и добавил: «Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты. Кроме этого появились очень серьезные внутренние проблемы. Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же у них появилась политическая пандемия — „обнуление“, новая Конституция».

Назвав Беларусь «единственным союзником России», Лукашенко сказал, что РФ выталкивают с европейского и украинского рынков, и что в этих условиях она не может потерять Беларусь: «Они будут против нас воевать? Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего политически. Потерять Беларусь — это сильнейший удар по внутренней политике России».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после возвращения из Москвы Лукашенко что в белорусскую конституцию страны необходимо внести изменения по поводу передачи полномочий «вниз».

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