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Украина

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко снизился

9:24 29 июня 2020
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За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 646 человек. Ранее, в течение нескольких дней, суточный показатель инфицированных превышал тысячу.

Всего на утро 29 июня количество заболевших в стране, по данным системы мониторинга СНБО, 43 628 человека.

Больше всего инфицированных в Киеве (4980), во Львовской (5292), Черновицкой (4745), Закарпатской (2792) и Ивано-Франковской (2350) областях.

Ни одного случая заболевания COVID-19 не зафиксировали в 5 областях: Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской и Луганской.
За минувшие сутки умерли 18 человек. Общее число летальных случаев увеличилось до 1 147. 93 человека за сутки выздоровели.

Предположительно, снижение количества заболевших возможно из-за того, что в Украине длинные выходные и не все регионы представили данные.

Напомним, в мире на утро 29 июня коронавирусом заразились более 10 миллионов человек, более 500 тысяч умерли от инфекции.

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