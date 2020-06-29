Турцию всколыхнуло второе за месяц землетрясение

Мир

В Турции снова произошло землетрясение, второе за две недели. В этот раз подземные толчки магнитудой 5.2 балла ощущали в провинции Мугла на юго-западе страны.

Очаг сейсмической активности находился на глубине 61,44 км.

Эпицентр располагался в 18 км к югу от турецкого курортного города Мармарис и в 28 км к северу от греческого острова Родос.

Подземные толчки зафиксированы в 20:43 по местному времени, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Anadolu.



Напомним, в Закарпатской области на днях за сутки произошли два землетрясения. Эпицентры находились на глубине около 5 километров. А на днях на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

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