Украина

Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса

Спасти Украину и вывести экономику страны из кризиса, в который ее загнала пандемия коронавируса, может власть, если она покажет людям четкую и понятную картину будущего и цель, ради которой стоит потерпеть лишения. Бизнесу нужна свобода, чтобы он мог развиваться. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

По его мнению, нужно «отпускать вожжи, снимать наручники, развязывать руки и ноги украинскому бизнесу».

Пекар напомнил, что в мировом рейтинге экономической свободы Украина занимает последнее 134-е место в Европе.

Нужно снимать тысячи ограничений, некоторые из которых действуют еще с советских времен, и дать возможность украинцам зарабатывать.

Список задач, который стоит перед властью, огромен, а общество и политики хотят быстрых результатов.

«Экономическая свобода требует налоговой реформы, антимонопольной, трудовой, дерегуляции, долгожданного воплощения земельной реформы и приватизации и т. д. А все это невозможно без реформы судебной системы и правоохранительных органов. А также решения проблем национальной безопасности и обороны, дипломатии и государственной службы, образования, медицины и культуры», — перечислил Пекар, отметив, что наша страна не может просто печатать деньги, как делают власти некоторых развитых государств.

Первую часть интервью с Валерием Пекарем: «Решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов», читайте на сайте «ФАКТОВ».

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