- 11:07 Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове
- 11:07 На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший
- 10:50 Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса
- 10:49 В Киеве пьяный мужчина заехал в магазин на коне
- 10:27 На границе с Венгрией снова заработали пункты пропуска: что важно знать
- 10:21 В Минздраве рассказали о резком росте заболеваемости пневмонией
- 10:16 «Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро
- 10:14 «Отрыжка природы»: в сети обсуждают видео «мусорной» реки после ливня в Закарпатье
- 09:54 Турцию всколыхнуло второе за месяц землетрясение
- 09:37 Прыгнул в воду с 15-метровой высоты: в Кривом Роге трагически погиб подросток
- 09:24 Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко снизился
- 09:08 Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником «втянутой во все войны» России
Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса
Спасти Украину и вывести экономику страны из кризиса, в который ее загнала пандемия коронавируса, может власть, если она покажет людям четкую и понятную картину будущего и цель, ради которой стоит потерпеть лишения. Бизнесу нужна свобода, чтобы он мог развиваться. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.
По его мнению, нужно «отпускать вожжи, снимать наручники, развязывать руки и ноги украинскому бизнесу».
Пекар напомнил, что в мировом рейтинге экономической свободы Украина занимает последнее 134-е место в Европе.
Нужно снимать тысячи ограничений, некоторые из которых действуют еще с советских времен, и дать возможность украинцам зарабатывать.
Список задач, который стоит перед властью, огромен, а общество и политики хотят быстрых результатов.
«Экономическая свобода требует налоговой реформы, антимонопольной, трудовой, дерегуляции, долгожданного воплощения земельной реформы и приватизации
Первую часть интервью с Валерием Пекарем: «Решение о выходе из карантина принималось на основе соцопросов», читайте на сайте «ФАКТОВ».
154
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.