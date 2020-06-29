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В России вблизи больницы Коммунарка обнаружили мешки с кровью и медкартами умерших от коронавируса

В России в районе больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов, случайные прохожие нашли мусорные пакеты, в которых находилась документация по умершим пациентам, медкарты, бирки от трупов и кровь.



По информации издания Readovka, мешки лежали возле эстакады, заваленные мусором, некоторые ветром отнесло к жилым домам. В полицию обратились дорожники, обслуживающие путепровод.

«Начальство рабочих не захотело брать на себя ответственность за возможный источник ковида. Именно поэтому врачи и полицейские до сих пор дежурят у эстакады, выясняя обстоятельства произошедшего», — пишет издание и публикует снимки, на которых видны документы из пакетов.

После публикации, главврач больницы Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы были найдены пакеты для перевозки тел умерших, но информацию о найденных медицинских картах пациентов опроверг, передает «Настоящее время».

Напомним, главный врач инфекционной больницы Коммунарка сам переболел коронавирусом. О его болезни стало известно, после того, как медучреждение с экскурсией посетил президент Владимир Путин.

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