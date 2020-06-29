- 11:43 В России вблизи больницы Коммунарка обнаружили мешки с кровью и медкартами умерших от коронавируса
- 11:35 Крымскотатарского политзаключенного отправили на принудительную психиатрическую экспертизу и вынуждают голосовать за поправки Путина
- 11:25 «Оружие как произведение искусства»: чем в старину воевали украинцы
- 11:07 Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове
- 11:07 На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший
- 10:50 Нужно отпускать вожжи: Зеленскому подсказали, как вывести Украину из «коронавирусного» кризиса
- 10:49 В Киеве пьяный мужчина заехал в магазин на коне
- 10:27 На границе с Венгрией снова заработали пункты пропуска: что важно знать
- 10:21 В Минздраве рассказали о резком росте заболеваемости пневмонией
- 10:16 «Барселона» и «Ювентус» обменялись звездными футболистами на 130 млн евро
- 10:14 «Отрыжка природы»: в сети обсуждают видео «мусорной» реки после ливня в Закарпатье
- 09:54 Турцию всколыхнуло второе за месяц землетрясение
В России вблизи больницы Коммунарка обнаружили мешки с кровью и медкартами умерших от коронавируса
В России в районе больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов, случайные прохожие нашли мусорные пакеты, в которых находилась документация по умершим пациентам, медкарты, бирки от трупов и кровь.
По информации издания Readovka, мешки лежали возле эстакады, заваленные мусором, некоторые ветром отнесло к жилым домам. В полицию обратились дорожники, обслуживающие путепровод.
«Начальство рабочих не захотело брать на себя ответственность за возможный источник ковида. Именно поэтому врачи и полицейские до сих пор дежурят у эстакады, выясняя обстоятельства произошедшего», — пишет издание и публикует снимки, на которых видны документы из пакетов.
После публикации, главврач больницы Денис Проценко подтвердил, что в километре от больницы были найдены пакеты для перевозки тел умерших, но информацию о найденных медицинских картах пациентов опроверг, передает «Настоящее время».
Напомним, главный врач инфекционной больницы Коммунарка сам переболел коронавирусом. О его болезни стало известно, после того, как медучреждение с экскурсией посетил президент Владимир Путин.88
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужчина неделю скрывал смерть своих родителей, посыпая их тела солью: детали шокирующего происшествия в Харькове (фото)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...